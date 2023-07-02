В Минреинтеграции призывают лишить депутатского мандата коллаборанта Балицкого

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины призывают немедленно лишить мандата депутата Запорожского областного совета Евгения Балицкого.

Он добровольно пошел на сотрудничество с российской армией и возглавил оккупационную администрацию на захваченной части Запорожской области.

— Предатель Евгений Балицкий почему-то до сих пор имеет мандат депутата облсовета. Обращаемся с требованием лишить предателя депутатского мандата. Эта ситуация является позорной, — отмечается в заявлении.

Служба безопасности Украины собрала доказательную базу, на основе которой суд признал Балицкого виновным по двум статьям Уголовного кодекса (проведении незаконного референдума и умышленных действиях с целью изменения границ Украины).

Ему грозит до 15 лет тюремного заключения. Несмотря на официальное признание в судебном порядке виновности, Балицкий до сих пор имеет депутатский мандат Запорожского областного совета.

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