В Минреинтеграции призывают лишить депутатского мандата коллаборанта Балицкого
В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины призывают немедленно лишить мандата депутата Запорожского областного совета Евгения Балицкого.
Он добровольно пошел на сотрудничество с российской армией и возглавил оккупационную администрацию на захваченной части Запорожской области.
— Предатель Евгений Балицкий почему-то до сих пор имеет мандат депутата облсовета. Обращаемся с требованием лишить предателя депутатского мандата. Эта ситуация является позорной, — отмечается в заявлении.
Служба безопасности Украины собрала доказательную базу, на основе которой суд признал Балицкого виновным по двум статьям Уголовного кодекса (проведении незаконного референдума и умышленных действиях с целью изменения границ Украины).
Ему грозит до 15 лет тюремного заключения. Несмотря на официальное признание в судебном порядке виновности, Балицкий до сих пор имеет депутатский мандат Запорожского областного совета.
Артиллерия наносит больше всего потерь врагу в этой войне – почти 90%. Минометы, пушки и реактивные системы залпового огня уничтожают русских захватчиков на всех участках фронта. И если о поставках стволов разных калибров и боеприпасов к ним заботятся наши международные партнеры, то ремонтом и обслуживанием техники каждое подразделение занимается самостоятельно.Василий Сафьянюк