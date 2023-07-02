У Мінреінтеграції закликають позбавити депутатського мандата колаборанта Балицького

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України закликають негайно позбавити мандата депутата Запорізької обласної ради Євгена Балицького.

Він добровільно пішов на співпрацю з російською армією та очолив окупаційну адміністрацію на захопленій частині Запорізької області.

– Зрадник Євген Балицький чомусь досі має мандат депутата облради. Звертаємося з вимогою позбавити зрадника депутатського мандата. Ця ситуація є ганебною, – наголошується в заяві.

Служба безпеки України зібрала доказову базу, на основі якої суд визнав Балицького винним за двома статтями Кримінального кодексу (проведенні незаконного референдуму та умисних діях з метою зміни кордонів України).

Йому загрожує до 15 років тюремного ув’язнення. Попри офіційне визнання у судовому порядку винуватості, Балицький досі має депутатський мандат Запорізької обласної ради.

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