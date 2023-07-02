У Мінреінтеграції закликають позбавити депутатського мандата колаборанта Балицького
У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України закликають негайно позбавити мандата депутата Запорізької обласної ради Євгена Балицького.
Він добровільно пішов на співпрацю з російською армією та очолив окупаційну адміністрацію на захопленій частині Запорізької області.
– Зрадник Євген Балицький чомусь досі має мандат депутата облради. Звертаємося з вимогою позбавити зрадника депутатського мандата. Ця ситуація є ганебною, – наголошується в заяві.
Служба безпеки України зібрала доказову базу, на основі якої суд визнав Балицького винним за двома статтями Кримінального кодексу (проведенні незаконного референдуму та умисних діях з метою зміни кордонів України).
Йому загрожує до 15 років тюремного ув’язнення. Попри офіційне визнання у судовому порядку винуватості, Балицький досі має депутатський мандат Запорізької обласної ради.
Артилерія завдає найбільше втрат ворогу у цій війні – майже 90%. Міномети, гармати та реактивні системи залпового вогню нищать російських загарбників на всіх ділянках фронту. І якщо про постачання стволів різних калібрів та боєприпасів до них дбають наші міжнародні партнери, то ремонтом і обслуговуванням техніки кожен підрозділ займається самостійно.Василь Саф’янюк