Депутату Алексееву избрали меру пресечения: он будет находиться 60 суток под стражей

Во Львове суд избрал подозреваемому в мошенничестве народному депутату Верховной Рады Украины Сергею Алексееву меру пресечения. Он будет находиться под стражей 60 суток.

По данным журналистов, соответствующее решение объявил судья Дмитрий Рудаков в зале Лычаковского районного суда. Альтернативой ареста является залог в размере 2 млн 264 тыс. грн.

Депутат утверждает, что он не имеет этих средств, поэтому его друзья и коллеги будут искать необходимую сумму.

В СМИ отмечают, что однопартийцы депутата из политической партии Европейская солидарность заявили о якобы умышленном затягивании решения суда до 18:00. В таком случае нет возможности провести оплату именно сегодня, 3 июля.

Ранее во Львове суд отложил рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения подозреваемому в мошенничестве нардепу Сергею Алексееву из-за его неявки.

В партии журналистам объяснили, что депутат не явился на избрание меры пресечения, потому что якобы находился на заседании Верховной Рады.

Источник : Укринформ

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