Депутату Алексееву избрали меру пресечения: он будет находиться 60 суток под стражей
Во Львове суд избрал подозреваемому в мошенничестве народному депутату Верховной Рады Украины Сергею Алексееву меру пресечения. Он будет находиться под стражей 60 суток.
По данным журналистов, соответствующее решение объявил судья Дмитрий Рудаков в зале Лычаковского районного суда. Альтернативой ареста является залог в размере 2 млн 264 тыс. грн.
Депутат утверждает, что он не имеет этих средств, поэтому его друзья и коллеги будут искать необходимую сумму.
В СМИ отмечают, что однопартийцы депутата из политической партии Европейская солидарность заявили о якобы умышленном затягивании решения суда до 18:00. В таком случае нет возможности провести оплату именно сегодня, 3 июля.
Ранее во Львове суд отложил рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения подозреваемому в мошенничестве нардепу Сергею Алексееву из-за его неявки.
В партии журналистам объяснили, что депутат не явился на избрание меры пресечения, потому что якобы находился на заседании Верховной Рады.
Артиллерия наносит больше всего потерь врагу в этой войне – почти 90%. Минометы, пушки и реактивные системы залпового огня уничтожают русских захватчиков на всех участках фронта. И если о поставках стволов разных калибров и боеприпасов к ним заботятся наши международные партнеры, то ремонтом и обслуживанием техники каждое подразделение занимается самостоятельно.Василий Сафьянюк