Эрдоган поддерживает вступление Украины в НАТО после достижения “справедливого мира”

Турция выступает за скорейший справедливый и долгосрочный мир в Украине, который проложит ей путь к вступлению в НАТО.

Об этом в Стамбуле перед вылетом на саммит Североатлантического блока, который начнется в Вильнюсе уже завтра, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, пишет информационное агентство Anadolu.

– Мы считаем, что скорейшее прекращение войны справедливым и прочным миром будет способствовать процессу членства Украины в НАТО, – сказал он.

Глава Турции отметил, что Анкара поддерживает территориальную целостность Украины.

Эрдоган добавил, что Вильнюс-2023 проводится в критический период, а участники саммита планируют обсудить очень важные решения, которые, безусловно, внесут вклад в укрепление обороны союза.

– В то же время планируется рассмотреть решения по Украине, принятые на Мадридском саммите военно-политического блока, – добавил президент Турции.

Напомним, на саммите НАТО Германия собирается объявить о существенной поставке Украине военной техники для борьбы против российской агрессии.

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