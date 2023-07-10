На саміті НАТО Німеччина оголосить про суттєве постачання Україні військової техніки

На саміті НАТО у Вільнюсі (Литва) Німеччина має намір оголосити про суттєве постачання Україні військової техніки для боротьби проти російської агресії.

Про це повідомляє міжнародна агенція Reuters.

Зазначається, що високопоставлений німецький урядовець у коментарі виданню також повідомив, що Берлін працює над двосторонніми гарантіями безпеки для України.

Проте він зауважив, що зараз нібито не найкращий час для запрошення України приєднатися до оборонного блоку.

Нагадаємо, саміт НАТО відбудеться у Вільнусі 11-12 липня. Президент України Володимир Зеленський ще не прийняв остаточного рішення стосовно участі у ньому.

Очільник Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсен висловив думку, що на саміті НАТО Україна має отримати від союзників сигнал про те, що вона “належить до євроатлантичної родини”і її слід запросити до вступу, щойно дадуть можливість обставини.

Напередодні керівник Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що під час саміту чітко зафіксують, що Україна буде членом НАТО.

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