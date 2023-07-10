Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Одна людина загинула, вісім у лікарні. У Польщі автобус з українцями врізався у фуру
З 11 липня в Україні обмежують продаж тютюнових виробів: що відомо
Ми воюємо, якщо це так: Байден заявив, що США вступлять у війну, якщо РФ нападе на члена НАТО
Зробив це навмисно. Чому Ердоган погодився повернути Україні захисників Азовсталі
Погрожуючи пістолетом, зґвалтував і пограбував: у Шепетівці чоловік напав на 10-класницю
Політика
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Ердоган підтримує вступ України до НАТО після досягнення “справедливого миру”

Реджеп Таїп Ердоган
Фото: Depositphotos

Туреччина виступає за якнайшвидший справедливий і довгостроковий мир в Україні, який прокладе їй шлях до вступу в НАТО. 

Про це у Стамбулі перед вильотом на саміт Північноатлантичного блоку, який розпочнеться у Вільнюсі вже завтра, заявив турецький президент Реджеп Таїп Ердоган, пише інформаційна агенція Anadolu.

– Ми вважаємо, що якнайшвидше припинення війни справедливим і міцним миром сприятиме процесу членства України в НАТО, – сказав він.

Глава Туреччини зазначив, що Анкара підтримує територіальну цілісність України.

Ердоган додав, що Вільнюс-2023 проводиться в критичний період, а учасники саміту планують обговорити дуже важливі рішення, які, безумовно, зроблять внесок у зміцнення оборони союзу.

– Водночас планується розглянути рішення щодо України, прийняті на Мадридському саміті військово-політичного блоку, – додав президент Туреччини.

Нагадаємо, на саміті НАТО Німеччина збирається оголосити про суттєве постачання Україні військової техніки для боротьби проти російської агресії.

Читайте також
Країни НАТО домовилися усунути ПДЧ зі шляху України до вступу у військовий блок – Кулеба
НАТО

Війна в Україні, Саміт НАТО, Туреччина
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Консультації тривають: Столтенберг про скасування плану дій щодо вступу України в НАТО
Єнс Столтенберг
За тиждень українські воїни звільнили майже 15 км² території – Маляр
ЗСУ
Жителів Сумщини із п’ятикілометрової зони потрібно евакуювати – ОВА
Ердоган підтримує вступ України до НАТО після досягнення “справедливого миру”
На саміті НАТО Німеччина оголосить про суттєве постачання Україні військової техніки
НАТО
Після “затишшя” може бути щось: Ігнат оцінив ймовірність нових атак РФ
Юрій Ігнат
Відео
Євген Пригожин та вагнерівці і досі не у Білорусі: де перебуває кухар Путіна із поплічниками

У Білорусі показали наметове містечко, де могли би розміститись і тренуватися представники ПВК Вагнер. Утім, після невдалого походу на Москву, тут їх ще не бачили. Так само достеменно не відомо, де перебуває сам Євген Пригожин.

Ярослава Марущенко
Вимагають докази загибелі у бою: чому сім’ям полеглих добровольців відмовляють у допомозі
Ердоган підтримує вступ України до НАТО після досягнення “справедливого миру”
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (09.07.2023)
Ердоган підтримує вступ України до НАТО після досягнення “справедливого миру”
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (09.07.2023)
Ердоган підтримує вступ України до НАТО після досягнення “справедливого миру”
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (09.07.2023)
Ердоган підтримує вступ України до НАТО після досягнення “справедливого миру”
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь