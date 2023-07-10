Ердоган підтримує вступ України до НАТО після досягнення “справедливого миру”

Туреччина виступає за якнайшвидший справедливий і довгостроковий мир в Україні, який прокладе їй шлях до вступу в НАТО.

Про це у Стамбулі перед вильотом на саміт Північноатлантичного блоку, який розпочнеться у Вільнюсі вже завтра, заявив турецький президент Реджеп Таїп Ердоган, пише інформаційна агенція Anadolu.

– Ми вважаємо, що якнайшвидше припинення війни справедливим і міцним миром сприятиме процесу членства України в НАТО, – сказав він.

Глава Туреччини зазначив, що Анкара підтримує територіальну цілісність України.

Ердоган додав, що Вільнюс-2023 проводиться в критичний період, а учасники саміту планують обговорити дуже важливі рішення, які, безумовно, зроблять внесок у зміцнення оборони союзу.

– Водночас планується розглянути рішення щодо України, прийняті на Мадридському саміті військово-політичного блоку, – додав президент Туреччини.

Нагадаємо, на саміті НАТО Німеччина збирається оголосити про суттєве постачання Україні військової техніки для боротьби проти російської агресії.

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