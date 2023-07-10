Зеленський ще не вирішив, чи поїде на саміт НАТО у Вільнюс – Стефанішина

Президент України Володимир Зеленський ще не ухвалив фінальне рішення щодо участі у Вільнюському саміті НАТО 11-12 липня.

Про це заявила віцепрем’єрка з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

– Ще не ухвалено жодних остаточних рішень (про візит Володимира Зеленського – Ред.). Ми до кінця не розуміємо формату всіх зустрічей у Вільнюсі і до кінця не розуміємо рішень, які будуть фізично покладені на стіл, – сказала вона.

За словами Стефанішиної, від фінальних документів залежатиме, чи поїде президент на саміт НАТО.

– Тобто моделюємо ситуацію: Вільнюс, відбувається засідання Ради України-НАТО, виступ президента на самому саміті. На столі перед лідерами лежать фінальні документи, які пропонують ухвалити з результатами саміту. От ми зараз не знаємо, що буде в цих документах, – зазначила вона.

Джерело: Європейська правда

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