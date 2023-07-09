На саміті у Вільнюсі чітко зафіксують, що Україна буде членом НАТО – Подоляк

На саміті НАТО у Вільнюсі 11-12 липня буде суттєво змінена суб’єктність Північноатлантичного блоку, а також буде чітко зафіксоване майбутнє членство України.

Про це в інтерв’ю Фактам ICTV заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Він зазначив, що на самітах, які проходили до війни, НАТО добровільно відмовлялось від своєї суверенності, зважаючи на позиції Росії.

Однак у Вільнюсі, вважає Подоляк, НАТО остаточно прибере відсутність суб’єктності і стане повноцінною міжнародною організацією.

– На саміті НАТО зафіксує інший тип внутрішньої побудови. Вони будуть реанімувати ключові засадничі речі щодо того, як має функціонувати військовий Альянс, який точно знає, що таке сучасна війна, які ризики вона генерує і як треба до цієї війни готуватися. І це буде трансформація НАТО, – наголосив радник голови ОП.

За словами Подоляка, на саміті чітко зафіксують, що Україна буде членом НАТО.

– На саміті буде підкреслено, що Україна є невід’ємною частиною загальноєвропейської безпекової архітектури. І тому країна, яка матиме найбільший досвід участі у війні, яка достатньо швидко переформатувала свою армію радянського типу згідно натівським стандартам, точно має бути членом НАТО, – наголосив він.

Подоляк вважає, що рішення, які ухвалять на саміті, будуть прийнятними для України і складатимуться з трьох частин. Перша з них – це пріоритет постачання зброї.

Друга – створення нового формату співпраці Рада Україна-НАТО.

– ‎І третє – буде політично заявлено про те, що країни підтримують членство України. І це членство вона набуде відразу після фіналу війни. По пришвидшеній процедурі, – сказав радник керівника ОП.

Також на саміті лідери НАТО мають затвердити календарний план щодо членста України і кількість зброї для нашої держави.

Подоляк вважає, що ніхто не захоче застосовувати 5 статтю НАТО чи взагалі брати безпосередню участь у бойових діях, тому лише Україна може зупинити єдиного величезного ворога НАТО – Російську Федерацію.

– Ніхто, крім України, не поставить на коліна Російську Федерацію. Тому давайте доведемо війну до кінця. Краще, щоб вони нам швидко давали необхідний обсяг зброї, перш за все далекобійної, ракети, штурмовики, винищувачі, снаряди. А після війни все підпишемо і, я думаю, що саме США будуть промоутером того, що Україна є невід’ємною частиною євроатлантичної сім’ї, – сказав Подоляк.

Радник голови ОП додав, що гарантії безпеки стосуються як швидкості постачання зброї, так і практичних аспектів, наприклад, невикористання зброї масового ураження.

Подоляк наголосив, що Україна нині вирішує питання існування експансіоністської Російської Федерації, яка в такому вигляді точно не існуватиме.

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