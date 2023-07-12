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Политика
Марта Бондаренко, редактор ленты

Привезем в Украину новые инструменты защиты. Зеленский рассказал о планах на саммит НАТО

Привезем в Украину новые инструменты защиты. Зеленский рассказал о планах на саммит НАТО
Фото: Офис президента

Основной приоритет Украины на саммите НАТО — это согласование обеспечения нашей обороны.

Об этом президент Владимир Зеленский написал в Telegram-канале.

Глава государства поблагодарил партнеров за готовность делать новые шаги для поддержки Украины.

— Наша оборона — первый приоритет. Больше оружия для наших воинов — больше защиты жизни для всей Украины. Привезем в Украину новые важные инструменты защиты, — подчеркнул Владимир Зеленский.

В среду, 12 июля, у президента запланированы двусторонние встречи с американскими, канадскими, немецкими, британскими, нидерландскими, японскими и другими партнерами.

Кроме того, завтра состоится первое инаугурационное заседание Совета Украина — НАТО.

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Сегодня в Вильнюсе стартовал двухдневный саммит Организации Североатлантического договора. Страны-члены НАТО согласовали пакет из трех элементов: многолетнюю программу военной и политической помощи Украине; создание органа Совет Украина — НАТО; отмена требования по выполнению плана действий по членству.

Владимир Зеленский, Саммит НАТО, Украина-НАТО
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В начале полномасштабного вторжения в Украину, по соображениям безопасности, приостановили обязательное электронное декларирование государственных служащих, депутатов, судей и других должностных лиц. Также закрыли реестр деклараций и приостановили функции НАПК.

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