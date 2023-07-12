Привеземо в Україну нові інструменти захисту. Зеленський розповів про плани на саміт НАТО
Основний пріоритет України на саміті НАТО – це узгодження забезпечення нашої оборони.
Про це президент Володимир Зеленський написав у Telegram-каналі.
Очільник держави подякував партнерам за готовність робити нові кроки задля підтримки України.
– Наша оборона – перший пріоритет. Більше зброї для наших воїнів – більше захисту життя для всієї України. Привеземо в Україну нові важливі інструменти захисту, – наголосив Володимир Зеленський.
У середу, 12 липня, президент має заплановані двосторонні зустрічі з американськими, канадськими, німецькими, британськими, нідерландськими, японськими та іншими партнерами.
Крім того, завтра відбудеться перше інавгураційне засідання Ради Україна – НАТО.
Сьогодні у Вільнюсі стартував дводенний саміт Організації Північноатлантичного договору. Країни-члени НАТО узгодили пакет із трьох елементів: багаторічну програму військової та політичної допомоги Україні; створення органу Рада Україна – НАТО; скасування вимоги щодо виконання плану дій щодо членства.
На початку повномасштабного вторгнення в Україні, з міркувань безпеки, призупинили обов’язкове електронне декларування державних службовців, депутатів, суддів та інших посадовців. Також закрили реєстр декларацій та призупинили функції НАЗК.Василь Саф’янюк