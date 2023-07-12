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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Привеземо в Україну нові інструменти захисту. Зеленський розповів про плани на саміт НАТО

Привеземо в Україну нові інструменти захисту. Зеленський розповів про плани на саміт НАТО
Фото: Офіс президента

Основний пріоритет України на саміті НАТО – це узгодження забезпечення нашої оборони.

Про це президент Володимир Зеленський написав у Telegram-каналі.

Очільник держави подякував партнерам за готовність робити нові кроки задля підтримки України.

– Наша оборона – перший пріоритет. Більше зброї для наших воїнів – більше захисту життя для всієї України. Привеземо в Україну нові важливі інструменти захисту, – наголосив Володимир Зеленський.

У середу, 12 липня, президент має заплановані двосторонні зустрічі з американськими, канадськими, німецькими, британськими, нідерландськими, японськими та іншими партнерами.

Крім того, завтра відбудеться перше інавгураційне засідання Ради Україна – НАТО.

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Володимир Зеленський, Саміт НАТО, Україна-НАТО
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