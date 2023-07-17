Чрезмерно радоваться не стоит! Основу Крымского моста, железную дорогу, повреждено не было — эксперт

Военный эксперт Петр Черник считает, что Крым сейчас, “пожалуй, самый мощный военный плацдарм, который существует в мире”. Он отметил, что прикрытие Крыма мощнее, чем прикрытие Москвы.

Об этом Черник сказал в эфире телемарафона Единые новости.

Шутя он сказал, что организаторы этой операции — очень светлые “инопланетные силы”, которые решили повоевать на стороне Украины.

— То, что какие-то загадочные аппараты достигли цели и такое нанесли повреждения мосту, это очень хороший шаг вперед, — сказал он.

По его словам, чрезмерно радоваться очередному попаданию по незаконно возведенному Россией мосту не стоит, ведь основное на этом мосту — железнодорожный мост — не было повреждено.

— На самом деле, самая серьезная артерия — это все же железнодорожный мост, потому что через него идут тяжелые эшелоны, которые довозят боеприпасы и все остальное. А попасть в такой мост — все равно, что попасть в нитку. Это довольно сложная задача, но шаги в этом направлении будут сделаны. Разделяю точку зрения главы ГУР, что он (Крымский мост, — Ред.) там лишний, — сказал Черник.

Отвечая на вопрос, каким оружием могли поразить мост 17 июля, он сказал, что скорее всего, были применены суда морского класса, которые могут иметь на борту до 200 кг взрывчатки, хотя и крылатые ракеты также предоставляются для нанесения таких ударов.

Он добавил, что важно, чтобы частота “подводнения” этого моста росла, ведь он довольно длинный — в пределах 18 км.

По его словам, пока этот удар не будет иметь существенно влияния на фронт, потому что для этого надо, чтобы мост через Керченский пролив полностью ушел под воду. А враг не мог его наладить несколько месяцев.

Ночью 17 июля на Крымском мосту упали по меньшей мере два пролета. Это привело к огромным пробкам и приостановке железнодорожного движения.

В сети уже появилось видео, вероятно, взрыва на Крымском мосту этой ночью. Кроме того, опубликованы первые фото повреждений.

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