США комфортнее давать Украине ракеты и HIMARS, чем деньги — министр Марченко

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что США комфортнее давать нам оружие, но не деньги.

Об этом глава Минфина заявил в интервью Экономической правде.

На сегодня Украина получила $23,6 млрд из запланированных $42,4 млрд международного финансирования. Однако получение этих денег дается нам “потом и кровью”, заявил министр.

— Каждый доллар или евро, которые мы получаем — это пот и кровь в буквальном смысле этого слова. Те же США — им комфортнее давать нам оружие, HIMARS, ракеты — все что угодно, но не деньги, — пояснил глава Минфина.

По словам Марченко, американские избиратели не понимают, почему США как страна должны “содержать” украинских пенсионеров, врачей, учителей.

— Они говорят: а что, у нас проблем нет? Для нас это способ выживания, у нас другого варианта нет. Для них все не так однозначно, им проще дать оружие, чем бюджетную поддержку. Поэтому это сложные переговоры, — пояснил глава Минфина.

А еще есть программа МВФ для Украины. Однако не стоит думать, что если у нас война, то нам в любом случае помогут — это так не работает. Международные доноры объективно оценивают ситуацию.

В начале войны Украина говорила союзникам о массированных ракетных обстрелах, а они отвечали, что мы должны вернуть налоги до довоенного уровня. Потому что в Европе подчеркивали, что налогоплательщики других стран не должны содержать украинцев.

Представители цивилизованного мира хотят понимать, что мы сделали свою часть работы, добавил Марченко.

По состоянию на 14 июля Украина получила от международных партнеров лишь треть от необходимых $14,1 млрд на быстрое восстановление нашего государства.

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