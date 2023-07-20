США комфортніше давати Україні ракети та HIMARS, ніж гроші – міністр Марченко

Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що США комфортніше давати нам зброю, але не гроші.

На цьому очільник Мінфіну наголосив в інтерв’ю Економічній правді.

На сьогодні Україна отримала $23,6 млрд із запланованих $42,4 млрд міжнародного фінансування. Проте отримання цих грошей дається нам “потом і кров’ю”, заявив міністр.

– Кожен долар чи євро, які ми отримуємо – це піт і кров у буквальному розумінні цього слова. Ті ж США – їм комфортніше давати нам зброю, HIMARS, ракети – все, що завгодно, але не гроші, – пояснив голова Мінфіну.

За словами Марченка, американські виборці не розуміють, чому США як країна мають “утримувати” українських пенсіонерів, лікарів, учителів.

– Вони кажуть: а що, у нас проблем немає? Для нас це спосіб виживання, у нас іншого варіанту немає. Для них все не так однозначно. Їм простіше дати зброю, аніж бюджетну підтримку. Тому це складні перемовини, – пояснив голова Мінфіну.

А ще є програма МВФ для України. Проте не варто думати, що якщо у нас війна, то нам у будь-якому випадку допоможуть, бо це так не працює. Міжнародні донори об’єктивно оцінюють ситуацію.

На початку війни Україна говорила союзникам про масовані ракетні обстріли, а вони відповідали, що ми маємо повернути податки до довоєнного рівня. Бо в Європі наголошували, що платники податків інших країн не мають утримувати українців.

Представники цивілізованого світу хочуть розуміти, що ми зробили свою частину роботи, додав Марченко.

Станом на 14 липня Україна отримала від міжнародних партнерів лише третину від необхідних $14,1 млрд на швидке відновлення нашої держави.

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