Президент Владимир Зеленский призвал главу правительства Дениса Шмыгаля рассмотреть замену действующему министру культуры и информполитики Александру Ткаченко.

Об этом глава государства сообщил в обращении по итогам 20 июля.

Он рассказал, что после разговора с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем следует пересмотреть должность министра культуры и информполитики.

— Другой вопрос, который стоит рассматривать, в частности, через призму справедливости: бюджетные расходы. Во время такой войны максимум государственного внимания, а следовательно, и государственных ресурсов должен идти на оборону. Очевидная вещь. А каждый проект, который может быть реализован за счет внебюджетных ресурсов, должен быть реализован за счет именно внебюджетных ресурсов. Это касается разных сфер, в частности сферы культуры, — сказал он.

Президент подчеркнул, что сегодня, во время войны, Украина имеет другие приоритеты, чем музеи, культурные центры, символы, сериалы.

— Находите внебюджетные средства. Не государственные. Итак, я предложил главе правительства два шага. Первый — найти внебюджетные средства на проекты, которые сейчас действительно нужны. В мире есть люди, которые могут помочь. А второе: попросил премьер-министра рассмотреть замену министра культуры и информационной политики Украины, — сказал Владимир Зеленский.

Также Владимир Зеленский обратился ко всем представителям местной власти в Украине.

— Люди должны чувствовать, что ресурсы бюджетов используются справедливо и правильно. Каждый понимает, о чем идет речь. Брусчатка, украшение городов, фонтаны подождут — сначала победа, — сказал он.

Также президент Украины поблагодарил всех, кто помогает преодолеть последствия российских ударов в Николаеве, Запорожье, Харькове, Одессе, а также Житомирской, Донецкой, Одесской и приграничных областях.

— Пострадавшим от российских ударов оказывается необходимая помощь. Снова и снова благодарю работников наших портов, в целом транспортной инфраструктуры, кто делает все, чтобы сохранить украинский экспортный потенциал, наши выходы в глобальную экономику, — сказал он.

Только за четыре дня на этой неделе, с понедельника, Россия применила против Украины и в значительной степени — именно против Одессы и Одесской области, Николаева, других наших южных городов и общин, почти 70 ракет разных типов, почти 90 беспилотников Shahed, сообщил он.

— Конечно, нашим воинам удалось сбить часть вражеских ракет и дронов, и я благодарю за это каждого нашего защитника неба… Но, к сожалению, мощностей украинской ПВО пока не хватает, чтобы дать защиту всему украинскому небу… Мы максимально активно работаем с партнерами ради дополнительных комплексов ПВО, которые могут дать спокойствие и безопасность и нашей Одессе, и всем другим городам, общинам нашей страны, — сказал президент.

Глава государства также поблагодарил страны, которые усилили санкции против российских субъектов, различных субъектов, которые “так или иначе помогают России вести эту человеконенавистническую агрессию”.

— Я благодарю Соединенные Штаты, Канаду, Европейский Союз. Сотни новых санкционных целей успешно реализованы. Россия и каждый в этом мире, кто осмеливается помогать террористам, должны чувствовать постоянный рост санкционного давления — будь то физические лица, компании или страны, — сказал он.

Украинский лидер отметил и важное решение Нацбанка Украины относительно финансового учреждения, которое работает в Украине и которое принадлежит российским олигархам.

— Они под санкциями в разных юрисдикциях… Были применены санкции СНБО. И теперь будет правильно, чтобы Кабинет министров Украины безотлагательно рассмотрел соответствующие предложения Нацбанка Украины и поддержал их по этому финансовому учреждению. В интересах вкладчиков, ради финансовой стабильности и элементарной справедливости, — сказал он.

В конце обращения Владимир Зеленский подчеркнул, что украинская власть продолжает работать, чтобы мобилизовать мир для защиты продовольственной безопасности и нормальной жизни.

— Сегодня впервые в истории отношений между нашими государствами говорил с премьер-министром Эфиопии, в частности, о попытке России разрушить наш зерновой экспорт. Сейчас в Эфиопии около 20 млн человек — на грани голода. Одна из самых критических ситуаций в мире. В прошлом году украинский экспорт спас жизнь по меньшей мере миллиона граждан Эфиопии — именно столько продовольствия удалось направить в эту страну, почти 300 тыс. тонн, — сказал он.

Президент добавил, что если бы не российская агрессия, то удалось бы спасти гораздо больше жизней и дать значительно больше безопасности.

Он добавил, что сегодня никто в мире не заинтересован в том, чтобы России удалось разрушить глобальный продовольственный рынок.

Источник : Офис президента

