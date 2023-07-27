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Політика
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Верховна Рада відправила Ткаченка у відставку

Олександр Ткаченко
Фото: УНІАН

Верховна Рада підтримала відставку Олександра Ткаченка з посади міністра культури та інформаційної політики.

За це рішення проголосував 321 нардеп.

Олександр Ткаченко особисто прийшов у парламент і виступив перед депутатами.

Народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі повідомив, що питання призначення нового міністра сьогодні не стоїть у порядку денному. За його словами, найімовірніше, за нового очільника МКІП не голосуватимуть цього тижня.

Що передувало?

290 липня президент Володимир Зеленський закликав очільника уряду Дениса Шмигаля розглянути заміну Олександра Ткаченка на посаді очільника МКІП. Про це він сказав у вечірньому зверненні.

Наступного дня до Верховної Ради надійшла заява від Олександра Ткаченка про звільнення з посади міністра культури та інформаційної політики України за власною ініціативою.

Сам Ткаченко пояснив, що звільняється “через хвилю непорозуміння щодо важливості культури під час війни”.

26 липня комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики не підтримав відставку Ткаченка із займаної посади.

Верховна Рада, Олександр Ткаченко
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