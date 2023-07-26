Отставку Ткаченко не поддержал профильный комитет Рады: что дальше

Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики большинством голосов не поддержал отставку министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко.

Поэтому увольнение главы Минкульта будет рассматриваться путем голосования в сессионном зале парламента, сообщили в профильном комитете.

20 июля в вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский инициировал отставку Александра Ткаченко.

На следующий день в Верховную Раду поступило заявление от Александра Ткаченко об увольнении с должности министра культуры и информационной политики Украины по собственной инициативе.

Сам Ткаченко объяснил, что увольняется “из-за волны недопонимания относительно важности культуры во время войны”.

По его мнению, культура важна, поскольку это “война не только за территории, но и за людей”.

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