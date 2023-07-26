Отставку Ткаченко не поддержал профильный комитет Рады: что дальше
Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики большинством голосов не поддержал отставку министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко.
Поэтому увольнение главы Минкульта будет рассматриваться путем голосования в сессионном зале парламента, сообщили в профильном комитете.
20 июля в вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский инициировал отставку Александра Ткаченко.
На следующий день в Верховную Раду поступило заявление от Александра Ткаченко об увольнении с должности министра культуры и информационной политики Украины по собственной инициативе.
Сам Ткаченко объяснил, что увольняется “из-за волны недопонимания относительно важности культуры во время войны”.
По его мнению, культура важна, поскольку это “война не только за территории, но и за людей”.
На столичном предприятии завершают изготовление украинского тризуба, которым заменят советский герб на щите Родины-матери. Год назад декоммунизацию монумента поддержало 85% опрошенных в приложении Дія — почти 800 тыс. человек. С тех пор в Минкульте приступили к реализации проекта.Кристина Величанская