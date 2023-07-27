Зеленский обратился к президенту Бразилии организовать саммит латиноамериканских лидеров

Президент Владимир Зеленский попросил президента Бразилии Луиса Инасио Лулу да Силву собрать лидеров стран Латинской Америки, чтобы донести до них послание от Украины.

Об этом Зеленский заявил в интервью Globo News.

Президент Украины подчеркнул, что примет приглашение Лулу да Силвы посетить Бразилию, ведь эта страна, как и другие государства Латинской Америки, важны для Зеленского.

— Да, я хотел бы поехать в Бразилию. Если я получу приглашение, я поеду… Если ему удастся собрать вместе других лидеров Латинской Америки, мы все можем встретиться в Бразилии или где-нибудь еще. Это также очень поможет всему миру, чтобы наступил мир. И Украину услышат и поддержат на континенте, — сказал Зеленский.

Он предложил Лули да Силве собрать других руководителей стран, чтобы произнести перед ними послание Украины.

Президент заявил, что Украине нужны сближение с Латинской Америкой и поддержка от этих стран.

Владимир Зеленский также подчеркнул, что Лула да Силва и народ Бразилии поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины.

Глава Украины также надеется на то, что Бразилия поможет решить проблемы, связанные с Черноморским зерновым соглашением, которое Россия пытается сорвать.

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