Зеленський звернувся до президента Бразилії організувати саміт латиноамериканських лідерів
Президент Володимир Зеленський попросив президента Бразилії Луїса Інасіо Лулу да Сілву зібрати лідерів країн Латинської Америки, щоб донести до них послання від України.
Про це Зеленський заявив в інтерв’ю Globo News.
Президент України наголосив, що прийме запрошення Лули да Сілви відвідати Бразилію, адже ця країна, як і інші держави Латинської Америки, є важливими для Зеленського.
– Так, я хотів би поїхати до Бразилії. Якщо я отримаю запрошення, я поїду… Якщо йому вдасться зібрати разом інших лідерів Латинської Америки, ми всі можемо зустрітися в Бразилії або де-небудь ще. Це також дуже допоможе всьому світу, щоб настав мир. І Україну почують і підтримають на континенті, – сказав Зеленський.
Він запропонував Лулі да Сілві зібрати інших очільників країн, щоб виголосити перед ними послання України.
Президент заявив, що Україні потрібні зближення з Латинською Америкою і підтримка від цих країн.
Володимир Зеленський також підкреслив, що Лула да Сілва і народ Бразилії підтримують суверенітет і територіальну цілісність України.
Очільник України також сподівається на те, що Бразилія допоможе розв’язати проблеми, пов’язані з Чорноморською зерновою угодою, яку Росія намагається зірвати.
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