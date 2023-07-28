Украина должна победить, чтобы желание РФ вернуться было лишь больной фантазией — Зеленский

Украина должна победить в войне, чтобы Россия больше никогда не предпринимала попыток вернуться на нашу территорию.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем выступлении на Михайловской площади в Киеве ко Дню Государственности.

— Мы не верим, что Россия не захочет вернуться с агрессией даже после того, как мы выгоним оккупантов со всей нашей земли. Но победа Украины может и должна быть такой, чтобы любые попытки врага вернуться не шли дальше больной фантазии тех сумасшедших, которые вынашивают подобные планы, — сказал Зеленский.

Наша государственность — это ответ на потребность в безопасности и мире для Украины, отметил президент.

Владимир Зеленский отметил, что государственность трудно защищать, однако еще труднее ее вернуть, если потерять. Государственность является результатом служения и работы ради Украины.

По словам президента, кто-то может воспринимать государственность как погоню за властью или своими амбициями, а для кого-то государственность становится высшей жертвой — жизнью, которую наши герои отдают ради свободы Украины.

Присутствующие на Михайловской площади почтили минутой молчания украинцев, которые отдали свою жизнь в борьбе за нашу свободу и независимость.

В мероприятиях ко Дню Государственности приняли участие спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, глава правительства Денис Шмыгаль, члены Кабмина, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, глава ГУР Кирилл Буданов, военное руководство государства, представители украинских церквей и военнослужащие.

Фото: скриншот

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