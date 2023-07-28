Україна має перемогти, щоб бажання РФ повернутися були лише хворою фантазією – Зеленський

Україна має перемогти у війні, щоб у Росії більше ніколи не було спроб повернутися на нашу територію.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив у своєму виступі на Михайлівській площі у Києві до Дня державності.

За його словами, наша перемога має бути такою, щоб будь-які спроби Росії знову ступити на нашу землю були лише її хворою фантазією.

— Ми не віримо, що Росія не захоче повернутися з агресією навіть після того, як ми виженемо окупантів з усієї нашої землі. Але перемога України може і має бути такою, щоб будь-які спроби ворога повернутися не йшли далі хворої фантазії тих божевільних, що виношують подібні плани, — сказав Зеленський.

Наша державність — це відповідь на потребу в безпеці та мирі для України, зауважив президент.

Володимир Зеленський наголосив, що державність важко захищати, проте ще важче її повернути, якщо втратити. Державність є результатом служіння і роботи заради України.

За словами президента, хтось може сприймати державність як гонитву за владою чи своїми амбіціями, а для когось — державність стає найвищою жертвою життя, яке наші герої віддають заради свободи України.

Присутні на Михайлівській площі вшанували хвилиною мовчання українців, які віддали своє життя у боротьбі за нашу свободу та незалежність.

У заходах до Дня державності взяли участь спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, очільник уряду Денис Шмигаль, члени Кабміну, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, голова ГУР Кирило Буданов, військове керівництво держави, представники українських церков та військовослужбовці.

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