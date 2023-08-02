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Политика
Юлия Захарченко, редактор ленты

ЦИК признала Локтионову избранным народным депутатом вместо Аристова

ЦИК признала Локтионову избранным народным депутатом вместо Аристова

Центральная избирательная комиссия признала Наталью Локтионову избранной народным депутатом от политической партии Слуга народа.

В секретариате ЦИК отмечают, что в комиссию поступило постановление Верховной Рады от 27 июля, которым досрочно прекращены полномочия народного депутата Юрия Аристова, подавшего личное заявление.

ЦИК рассмотрела указанное постановление и признала Наталью Локтионову, следующего по очередности кандидата, избранной народным депутатом Украины на указанных выборах в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

Ее включат в избирательный список от политической партии Слуга народа под №146.

Юрий Аристов был избран на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе от политической партии Слуга народа.

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Фото: Центральная избирательная комиссия

Верховна Рада, Народный депутат, Слуга народа, ЦИК
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