ЦИК признала Локтионову избранным народным депутатом вместо Аристова
Центральная избирательная комиссия признала Наталью Локтионову избранной народным депутатом от политической партии Слуга народа.
В секретариате ЦИК отмечают, что в комиссию поступило постановление Верховной Рады от 27 июля, которым досрочно прекращены полномочия народного депутата Юрия Аристова, подавшего личное заявление.
ЦИК рассмотрела указанное постановление и признала Наталью Локтионову, следующего по очередности кандидата, избранной народным депутатом Украины на указанных выборах в общегосударственном многомандатном избирательном округе.
Ее включат в избирательный список от политической партии Слуга народа под №146.
Юрий Аристов был избран на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе от политической партии Слуга народа.
Фото: Центральная избирательная комиссия