ЦВК визнала Локтіонову обраним народним депутатом замість Арістова
Центральна виборча комісія визнала Наталію Локтіонову обраною народним депутатом від політичної партії Слуга народу.
У секретаріаті ЦВК зазначають, що до комісії надійшла постанова Верховної Ради від 27 липня, якою достроково припинено повноваження народного депутата Юрія Арістова, що подав особисту заяву.
ЦВК розглянула вказану постанову та визнала Наталію Локтіонову, наступного за черговістю кандидата, обраною народним депутатом України на зазначених виборах у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.
Її включать до виборчого списку від політичної партії Слуга народу під №146.
Юрій Арістов був обраний на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від політичної партії Слуга народу.
Фото: Центральна виборча комісія
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