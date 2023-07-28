Экс-нардепу Аристову, который отдыхал на Мальдивах, избрали меру пресечения

Суд избрал меру пресечения в виде личного обязательства экс-нардепу Юрию Аристову, которого в июле заметили на Мальдивах.

Он подозревается во внесении ложных сведений в официальные документы для организации элитного отдыха на островах в Индийском океане.

По данным Суспільного, Аристова обязали до 27 сентября прибывать по вызову судьи и прокурора, носить электронное средство контроля, сдать документы и запретили выезд за границу.

Экс-нардеп назвал свой отдых на Мальдивах политической и морально-этической ошибкой, а также заявил, что решение суда не признает и будет защищаться.

Напомним, 27 июля по материалам расследования ГБР и СБУ генеральный прокурор сообщил Юрию Аристову о подозрении по ч. 1 ст. 366 УК Украины.

В ГБР установили, что нардеп внес в официальные документы заведомо ложные сведения о сроке его пребывания за границей, цели командировки, стране пребывания и времени возвращения в Украину. Это было сделано для отдыха Аристова с его семьей в одном из отелей на Мальдивах.

Фото: Юрий Аристов

Источник : ГБР, Суспільне

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