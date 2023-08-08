Арахамия предлагает нардепу Торохтию сложить мандат: в чем причина

Народного депутата Украины от фракции Слуга народа Богдана Торохтия хотят исключить из фракции, потому что он не смог реабилитироваться за свои действия во время войны.

Об этом заявил председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия.

По его словам, Торохтий имел время реабилитироваться и, как вариант, продать что-то из своего элитного автомобильного парка и передать деньги на нужды ВСУ. Но нардеп этого не сделал.

При этом Богдан Торохтий продолжал получать из бюджета компенсацию за аренду жилья, пока его семья покупала элитное имущество.

По словам Арахамии, Торохтий должен вернуть полученные из бюджета деньги и сложить депутатский мандат.

— Я немедленно инициирую его исключение из фракции, — написал Давид Арахамия.

Ранее журналисты Bihus.Info выявили, как народный депутат Богдан Торохтий использует приобретенный в марте 2023 года Mercedes-Benz EQS за 7 млн грн и во время войны отдыхает за границей.

После начала полномасштабной войны семья нардепа Торохтия успела сменить три автомобиля — все покупали на имя его жены Алины Левченко.

Что касается отдыха Торохтия в Болгарии во время войны, то Давид Арахамия в интервью РБК-Украина заявил, что нардепу выписали отпуск — на то время еще можно было так делать, и он поехал за ребенком. Поэтому к народному избраннику не применяли никаких карательных мер.

Стоит напомнить, что в 2021 году нардеп Богдан Торохтий не предоставил подтверждение о происхождении 5,6 млн грн. Впрочем, НАПК не выявило признаков незаконного обогащения и конфликта интересов.

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