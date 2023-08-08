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Політика
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Арахамія пропонує нардепу Торохтію скласти мандат: в чому причина

Арахамія пропонує нардепу Торохтію скласти мандат: в чому причина
Фото: УНІАН

Народного депутата Україні від фракції Слуга народу Богдана Торохтія хочуть виключити з фракції, бо він не зміг реабілітуватися за свої дії під час війни.

Про це заявив голова фракції Слуга народу Давид Арахамія.

За його словами, Торохтій мав час реабілітуватися і, як варіант, продати щось зі свого елітного автомобільного парку та передати гроші на потреби ЗСУ. Та нардеп цього не зробив.

Водночас Богдан Торохтій продовжував отримувати з бюджету компенсацію за оренду житла, поки його родина купувала елітне майно.

За словами Арахамії, Торохтій повинен повернути отримані з бюджету гроші та скласти депутатський мандат.

– Я негайно ініціюю його виключення з фракції, – написав Давид Арахамія.

Раніше журналісти Bihus.Info виявили, як народний депутат Богдан Торохтій використовує придбаний у березні 2023 року Mercedes-Benz EQS за 7 млн грн та під час війни відпочиває за кордоном.

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Після початку повномасштабної війни родина нардепа Торохтія встигла змінити три автомобілі – усі купували на ім’я його дружини Аліни Левченко.

Що стосується відпочинку Торохтія у Болгарії під час війни, то Давид Арахамія в інтерв’ю РБК-Україна заявив, що нардепу виписали відпустку – на той час ще можна було так робити, і він поїхав за дитиною. Тому до народного обранця не застосовували ніяких каральних заходів.

Варто нагадати, що у 2021 році нардеп Богдан Торохтій не надав підтвердження про походження 5,6 млн грн. Проте НАЗК не виявило ознак незаконного збагачення та конфлікту інтересів.

Давид Арахамія, Слуга народу
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