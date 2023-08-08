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Политика
Марта Бондаренко, редактор ленты

Зеленский и Рютте по телефону обсудили, что можно сделать для усиления украинской ПВО

Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский по телефону обсудил с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте двусторонние гарантии безопасности в рамках совместной декларации стран G7 о поддержке Украины.

Об этом сообщил глава государства.

Зеленский поблагодарил Рютте за присоединение Нидерландов к совместной декларации, стороны также обсудили ключевую роль страны в коалиции истребителей.

Президент рассказал о ситуации на фронте, об актуальных потребностях для ВСУ, в частности в артиллерии, бронетехнике и системах ПВО для защиты инфраструктуры Черноморской зерновой инициативы.

В свою очередь премьер Нидерландов Марк Рютте рассказал, что с Зеленским обсудили недавнюю встречу в Джидде (Саудовская Аравия) относительно реализации украинской формулы мира.

— Важно продолжать говорить о мире в Украине с этой широкой группой стран. Мы также обсудили события на фронте и безжалостные, неизбирательные и жестокие атаки на украинские гражданские объекты и запасы продовольствия, — написал премьер в Twitter.

Рютте подчеркнул, что Нидерланды будут продолжать поддерживать Украину. Сейчас изучается вопрос, что еще можно сделать для усиления украинской ПВО.

Одним из способов помочь Украине со стороны западных союзников является работа по обучению украинских пилотов на американских истребителях F-16.

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Напомним, во время саммита в Джидде, который состоялся в эти выходные, Китай поддержал проведение третьего раунда переговоров по поиску мирного урегулирования войны в Украине.

Фото: Владимир Зеленский

Владимир Зеленский, Марк Рютте
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