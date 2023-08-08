Зеленський і Рютте телефоном обговорили, що можна зробити для посилення української ППО

Президент України Володимир Зеленський телефоном обговорив із прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте двосторонні гарантії безпеки в межах спільної декларації країн G7 про підтримку України.

Про це повідомив очільник держави.

Зеленський подякував Рютте за приєднання Нідерландів до спільної декларації. Також сторони обговорили ключову роль країни у коаліції винищувачів.

Президент розповів про ситуацію на фронті, про актуальні потреби для ЗСУ, зокрема в артилерії, бронетехніці та в системах ППО для захисту інфраструктури Чорноморської зернової ініціативи.

Зі свого боку прем’єр Нідерландів Марк Рютте розповів, що із Зеленським обговорили нещодавню зустріч у Джидді (Саудівська Аравія) щодо реалізації української формули миру.

— Важливо продовжувати говорити про мир в Україні з цією широкою групою країн. Ми також обговорили події на фронті та безжальні, невибіркові й жорстокі атаки на українські цивільні об’єкти та запаси продовольства, — написав прем’єр у Twitter.

Рютте наголосив, що Нідерланди продовжуватимуть підтримувати Україну. Зараз вивчається питання, що ще можна зробити для посилення української ППО.

Одним із способів допомогти Україні з боку західних союзників є робота з навчання українських пілотів на американських винищувачах F-16.

Нагадаємо, під час саміту у Джидді, який відбувся цими вихідними, Китай підтримав проведення третього раунду переговорів щодо пошуку мирного врегулювання війни в Україні.

Фото: Володимир Зеленський

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