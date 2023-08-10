Проєкти дронів та боєприпасів для них: Камишін розповів, як держава сприяє приватному оборонному сектору

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін розповів, як держава дивиться на побудову екосистеми оборонних технологій.

Про це він розповів на конференції iForum 2023, яка проходить у Києві.

За його словами, екосистема може переформатувати державний оборонний комплекс. Оборонка – це дуже цікавий сектор для IT-інженерів. Якщо ми це зрозуміємо, то зможемо побудувати Україну, як арсенал вільного світу.

Камишін наголосив, що наша перемога неможлива без сильного оборонного комплексу.

До початку повномасштабної війни державний оборонний сектор займав 70-90% в системі. Сьогодні приватний оборонний сектор зростає швидше і наближається до балансу.

Міністр вважає, що після нашої перемоги саме приватний сектор займатиме значну частину в оборонці саме тому, що розвивається швидше.

Є декілька системних рішень, які в уряді ухвалили. Зокрема, це постанови Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості спільно з Мінцифрою щодо запуску експериментального проєкту щодо дронів. Розробляло цю постанову більше Мінцифри, а другою постановою – про боєприпаси для БпЛА, займалося саме міністерство Камишіна.

Ці дві постановити лібералізують ринок для дронів та боєприпасів для них, наголосив міністр.

Третя постанова, яку видало Міноборони, знімає ліміт на маржу на приватний оборонний сектор в Україні. Це вирівнює права приватного сектору з іноземним постачанням.

Фото: Денис Шмигаль

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