Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Срочно
Атака РФ на Чернигов. Количество пострадавших увеличилось, пять человек — в тяжелом состоянии
Сотни поврежденных домов, школы: последствия атаки дронов на Хмельницкую область
Могут разгоняться до 70 км/ч: что известно о БМП CV90, которые Украина получила от Швеции
Срочно
В Киеве в районе кольцевой дороги прогремели взрывы: в МВД рассказали, что произошло
Срочно
В Кривом Роге прогремел взрыв: в нескольких районах пропал свет, есть пострадавший
Политика
Марта Бондаренко, редактор ленты

В четырех областях появятся помощники ветеранов: Лапутина рассказала, чем они будут заниматься

ветерани

С осени в общинах четырех областей появятся 400 помощников ветеранов.

Об этом на Форуме ветеранов в Киеве рассказала министр по делам ветеранов Юлия Лапутина.

После победы в Украине более 4 млн человек будут причастны к ветеранской политике. Сейчас военные, которые возвращаются с войны, проходят следующий путь: демобилизация в связи с ранением, лечение и военно-врачебная комиссия (ВВК), внесение сведений в электронный реестр ветеранов и возвращение домой.

По статистике, 72 % военных после возвращения имеют тревогу относительно жизни, 75 % военных столкнулись с проблемами по ВВК. По всей Украине ветеранам оказывают психологическую помощь. Уже создано шесть Центров ветеранского развития, до конца года откроют еще шесть. Эти центры будут заниматься переквалификацией военных для того, чтобы они получили новую профессию.

Читайте также
Бесплатное лечение и скидки на коммуналку: какие льготы предусмотрены для УБД 2023
військові ЗСУ

Что касается помощников ветеранов — они будут помогать военным налаживать гражданскую жизнь.

— Помощники ветеранов сейчас проходят обучение и с осени появятся в общинах четырех областей, — сказала Лапутина.

Основные сервисные функции помощника: встретить ветерана, помогать в получении правовой помощи, сопровождать в органах власти и тому подобное.

При формировании института помощника ветеранов будет действовать принцип “равный с равным”: к помощи ветеранам будут привлекать прежде всего защитников и защитниц, а также членов их семей.

Читайте также
Выплаты ко Дню Независимости 2023: кто получит и размер
В четырех областях появятся помощники ветеранов: Лапутина рассказала, чем они будут заниматься

Фото: Минветеранов

Война в Украине, ветерани, Юлия Лапутина
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Ситуация на фронте и подготовка ПВО к зиме: Зеленский встретился с премьером Хорватии
В четырех областях появятся помощники ветеранов: Лапутина рассказала, чем они будут заниматься
Другого варианта нет, Украина будет освобождать Крым военным путем — Данилов
В четырех областях появятся помощники ветеранов: Лапутина рассказала, чем они будут заниматься
Южный плацдарм оккупантов обвалится: Черник назвал условие продвижения ВСУ
Війна в Україні
Шмыгаль назвал пять ключевых элементов новой ветеранской политики
Денис Шмигаль
Теракт в Оленовке: специалисты установили тип оружия, которым оккупанты совершили взрыв в колонии
Оленівка
Игры
Видео
Достижения есть каждый день: как украинские минометчики уничтожают врага на Востоке

Одним из самых горячих на Восточном фронте остаетсе Бахмутское направление. Украинские военнослужащие давят врага по обе стороны Бахмута и тот отступает. Тяжелее всего на поле боя пехотинцам, но благодаря слаженной работе аэроразведки и минометчиков, пехоте зачищать только что освобожденные территории в разы легче.

Владислав Круглов
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (22.08.2023)
В четырех областях появятся помощники ветеранов: Лапутина рассказала, чем они будут заниматься
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 23:30 (21.08.2023)
В четырех областях появятся помощники ветеранов: Лапутина рассказала, чем они будут заниматься
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 23:00 (21.08.2023)
В четырех областях появятся помощники ветеранов: Лапутина рассказала, чем они будут заниматься
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 22:30 (21.08.2023)
В четырех областях появятся помощники ветеранов: Лапутина рассказала, чем они будут заниматься
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь