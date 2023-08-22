В четырех областях появятся помощники ветеранов: Лапутина рассказала, чем они будут заниматься

С осени в общинах четырех областей появятся 400 помощников ветеранов.

Об этом на Форуме ветеранов в Киеве рассказала министр по делам ветеранов Юлия Лапутина.

После победы в Украине более 4 млн человек будут причастны к ветеранской политике. Сейчас военные, которые возвращаются с войны, проходят следующий путь: демобилизация в связи с ранением, лечение и военно-врачебная комиссия (ВВК), внесение сведений в электронный реестр ветеранов и возвращение домой.

По статистике, 72 % военных после возвращения имеют тревогу относительно жизни, 75 % военных столкнулись с проблемами по ВВК. По всей Украине ветеранам оказывают психологическую помощь. Уже создано шесть Центров ветеранского развития, до конца года откроют еще шесть. Эти центры будут заниматься переквалификацией военных для того, чтобы они получили новую профессию.

Что касается помощников ветеранов — они будут помогать военным налаживать гражданскую жизнь.

— Помощники ветеранов сейчас проходят обучение и с осени появятся в общинах четырех областей, — сказала Лапутина.

Основные сервисные функции помощника: встретить ветерана, помогать в получении правовой помощи, сопровождать в органах власти и тому подобное.

При формировании института помощника ветеранов будет действовать принцип “равный с равным”: к помощи ветеранам будут привлекать прежде всего защитников и защитниц, а также членов их семей.

Фото: Минветеранов

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