Певица из Китая исполнила Катюшу на руинах драмтеатра в Мариуполе — реакция МИД

Во временно оккупированном Мариуполе на руинах драмтеатра, где российские захватчики убили не менее 600 невинных людей, так называемая оперная певица из Китая Ван-Фан исполнила песню Катюша. В МИД Украины возмущены таким поведением граждан КНР и требуют официальных объяснений.

— Это пример полной моральной деградации. Более того, по имеющейся информации, во временно оккупированный город прибыла группа китайских блогеров. Их приезд является незаконным. Он грубо нарушает законодательство Украины, которое регулирует пересечение государственной границы иностранцами, — отмечают во внешнеполитическом ведомстве.

По словам спикера МИД Олега Николенко, Украина уважает территориальную целостность Китая и ожидает от китайской стороны объяснений цели пребывания его граждан в Мариуполе, а также пути их попадания в город.

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Более того, украинская сторона инициирует запрет въезда к нам для всех китайских “гастролеров”.

16 марта 2022 года РФ нанесла авиаудар по драматическому театру в Мариуполе, в бомбоубежище которого скрывались 500-1 200 мирных жителей.

По разным данным, там погибли от 300 до 600 человек.

Фото: скрин видео

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