Співачка з Китаю виконала Катюшу на руїнах драмтеатру в Маріуполі – реакція МЗС

У тимчасово окупованому Маріуполі на руїнах драмтеатру, де російські загарбники вбили щонайменше 600 невинних людей, так звана оперна співачка з Китаю Ван-Фан виконала пісню Катюша. У МЗС України обурені такою поведінкою громадян КНР та вимагають офіційних пояснень.

– Це приклад повної моральної деградації. Ба більше, за наявною інформацією, до тимчасово окупованого міста прибула група китайських блогерів. Їхній приїзд є незаконним. Він грубо порушує законодавство України, яке регулює перетин державного кордону іноземцями, – наголошують в зовнішньополітичному відомстві.

За словами речника МЗС Олега Ніколенка, Україна поважає територіальну цілісність Китаю і очікує від китайської сторони пояснень мети перебування його громадян в Маріуполі, а також шляху їхнього потрапляння до міста.

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Більш того, українська сторона ініціює заборону в’їзду до нас для всіх китайських “гастролерів”.

16 березня 2022 року РФ завдала авіаудару по драматичному театру у Маріуполі, у бомбосховищі якого переховувалися 500-1 200 мирних жителів.

За різними даними, там загинули від 300 до 600 людей.

Фото: скрин відео

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