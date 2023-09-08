Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Внаслідок удару по ринку у Костянтинівці загинуло подружжя: дві доньки залишилися без батьків
Призов медиків: кого з жінок мобілізують та як це відбуватиметься
Терміново
РФ зруйнувала адмінбудівлю поліції в Кривому Розі: є загиблий, постраждалих – 73
Знайшли у водоймі з зав’язаними руками: в Україні загинув доброволець з Британії
Австрія відмовилася екстрадувати українських чоловіків-ухилянтів – ЗМІ
Політика
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Співачка з Китаю виконала Катюшу на руїнах драмтеатру в Маріуполі – реакція МЗС

Співачка з Китаю на руїнах драмтеатру в Маріуполі

У тимчасово окупованому Маріуполі на руїнах драмтеатру, де російські загарбники вбили щонайменше 600 невинних людей, так звана оперна співачка з Китаю Ван-Фан виконала пісню Катюша. У МЗС України обурені такою поведінкою громадян КНР та вимагають офіційних пояснень.

– Це приклад повної моральної деградації. Ба більше, за наявною інформацією, до тимчасово окупованого міста прибула група китайських блогерів. Їхній приїзд є незаконним. Він грубо порушує законодавство України, яке регулює перетин державного кордону іноземцями, – наголошують в зовнішньополітичному відомстві.

За словами речника МЗС Олега Ніколенка, Україна поважає територіальну цілісність Китаю і очікує від китайської сторони пояснень мети перебування його громадян в Маріуполі, а також шляху їхнього потрапляння до міста.

Зараз дивляться

Більш того, українська сторона ініціює заборону в’їзду до нас для всіх китайських “гастролерів”.

16 березня 2022 року РФ завдала авіаудару по драматичному театру у Маріуполі, у бомбосховищі якого переховувалися 500-1 200 мирних жителів.

За різними даними, там загинули від 300 до 600 людей.

Фото: скрин відео

Війна в Україні, Китай, Маріуполь, МЗС України, Новини Маріуполя, Російська агресія, Україна-Китай
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Збили 26 з 33 дронів: у Повітряних силах уточнили дані щодо нічної атаки
Війна в Україні, ППО
Масове поховання, катівні, розстріли: що пережив Ізюм та як триває розслідування злочинів РФ
Ізюм
490 окупантів, 22 артсистеми та 16 ББМ: втрати РФ за добу
Знищена техніка Росії
У РФ кажуть про атаку безпілотників та катерів на Крим
Співачка з Китаю виконала Катюшу на руїнах драмтеатру в Маріуполі – реакція МЗС
Карта бойових дій на 10.09.2023 – ситуація на фронті
ЗСУ на фронті

Завантаження

Ігри
Відео
Повернення легенди: командир Азову Денис Прокопенко знову керує операціями на фронті

Наші Сили оборони продовжують витісняти окупанта – бригада Нацгвардії Азов показала свою роботу на фронті. 23 серпня вони провели ретельно сплановану операцію під керівництвом легендарного командира Дениса Прокопенка (Редіса), який повернувся до лав рідної бригади після російського полону та тривалого перебування у Туреччині.

Наталія Кулик
Найпотужніша зброя їде до України: що відомо про снаряди зі збідненим ураном
Співачка з Китаю виконала Катюшу на руїнах драмтеатру в Маріуполі – реакція МЗС
Нові правила для ФОП: кого стосується та за що штрафуватимуть
Співачка з Китаю виконала Катюшу на руїнах драмтеатру в Маріуполі – реакція МЗС
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (08.09.2023)
Співачка з Китаю виконала Катюшу на руїнах драмтеатру в Маріуполі – реакція МЗС
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (08.09.2023)
Співачка з Китаю виконала Катюшу на руїнах драмтеатру в Маріуполі – реакція МЗС
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь