Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Срочно
В Дрогобыче – три прилета: куда попали российские ракеты
Срочно
РФ атаковала Львов дронами Shahed. Есть попадание в промышленные склады, есть раненый и погибший
В ТЦК во Львовской области военный с пистолетом жестоко избил мужчину: ГБР начало расследование
Прибудут в Украину на следующей неделе: характеристики и особенности танков Abrams
Мстители для Украины: характеристики американских ЗРК Avenger
Политика
Валентина Летяк, редактор ленты

Шуфрича сняли с должности главы Комитета ВР по вопросам свободы слова

Нестор Шуфрич
Фото: СБУ

Подозреваемого в госизмене народного депутата Нестора Шуфрича, который сейчас находится под арестом, сняли с должности главы Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова.

За соответствующее постановление на пленарном заседании парламента 19 сентября проголосовали 258 народных избранников.

В то же время Шуфрич до сих пор остается одним из трех членов этого комитета. Временно его председателем будет нардеп Евгений Брагарь.

Сейчас смотрят

Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что на следующей неделе будет внесена новая кандидатура на должность главы комитета.

По его словам, это может быть представитель Львовщины из группы Доверие Павел Бакунец.

Ранее сегодня Регламентный комитет парламента поддержал предложение руководства Верховной Рады о снятии Шуфрича с должности председателя Комитета по вопросам свободы слова.

Читайте также
Шуфрича взяли под стражу на два месяца
Шуфрича сняли с должности главы Комитета ВР по вопросам свободы слова

Верховна Рада IX скликання, Державна зрада, звільнення, Народный депутат, Нестор Шуфрич
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Уже не спикер Южноукраинской АЭС. Экс-координатор движения Медведчука написал заявление на увольнение
Шуфрича сняли с должности главы Комитета ВР по вопросам свободы слова
Рада рассмотрит увольнение Шуфрича с должности главы Комитета по вопросам свободы слова
Шуфрича сняли с должности главы Комитета ВР по вопросам свободы слова
Котенко уволен с должности Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести
Олег Котенко
На этой неделе Шуфрича уволят с должности главы комитета Рады по вопросам свободы слова – нардеп
Шуфрича сняли с должности главы Комитета ВР по вопросам свободы слова
Уволены Маляр и еще 5 заместителей министра обороны, а также госсекретарь
Ганна Маляр

Загрузка

Игры
Видео
Его похитили: отец пленника Самборского ТЦК рассказал новые детали

Двоих сотрудников территориального центра комплектования и социальной поддержки Самбора на Львовщине задержали следователи Государственного бюро расследований. Их подозревают в незаконном содержании и избиении мужчины.

Оксана Ясницька
ВСУ прорвали главную линию обороны оккупантов | База от Ермака! Новости Факты ICTV за 22.09.2023
Шуфрича сняли с должности главы Комитета ВР по вопросам свободы слова
Офицер сдавал тепловизоры в ломбард | Минэнерго прогнозирует блэкауты! Новости Факты ICTV за 22.09.2023
Шуфрича сняли с должности главы Комитета ВР по вопросам свободы слова
Экспорт горючего в РФ — все! Ущерб ракетного удара 21.09.2023 | Новости Факты ICTV за 22.09.2023
Шуфрича сняли с должности главы Комитета ВР по вопросам свободы слова
ДНК для свекрови и история мальчика, едва не потерявшего жизнь! Новости Факты ICTV за 22.09.2023
Шуфрича сняли с должности главы Комитета ВР по вопросам свободы слова
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь