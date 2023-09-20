Шуфрича сняли с должности главы Комитета ВР по вопросам свободы слова

Подозреваемого в госизмене народного депутата Нестора Шуфрича, который сейчас находится под арестом, сняли с должности главы Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова.

За соответствующее постановление на пленарном заседании парламента 19 сентября проголосовали 258 народных избранников.

В то же время Шуфрич до сих пор остается одним из трех членов этого комитета. Временно его председателем будет нардеп Евгений Брагарь.

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Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что на следующей неделе будет внесена новая кандидатура на должность главы комитета.

По его словам, это может быть представитель Львовщины из группы Доверие Павел Бакунец.

Ранее сегодня Регламентный комитет парламента поддержал предложение руководства Верховной Рады о снятии Шуфрича с должности председателя Комитета по вопросам свободы слова.

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