Рада рассмотрит увольнение Шуфрича с должности главы Комитета по вопросам свободы слова

Регламентный комитет парламента поддержал предложение руководства Верховной Рады о снятии скандального нардепа Нестора Шуфрича, подозреваемого в государственной измене, с должности председателя Комитета по вопросам свободы слова.

Об этом сообщили народные депутаты Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко.

Железняк объяснил, что сам Шуфрич останется просто членом этого Комитета, поскольку для его существования надо минимум три человека, а исполнять обязанности председателя до избрания нового будет нардеп Евгений Брагар.

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Голосование в Раде за проект соответствующего постановления состоится уже сегодня.

15 сентября Нестору Шуфричу объявили о подозрении в государственной измене, СБУ провела в доме нардепа обыски.

По данным следствия, Шуфрич тесно сотрудничал и выполнял задания бывшего секретаря СНБО Владимира Сивковича, агента российского ФСБ, который координировал работу российской агентуры в Украине.

У него нашли проект изменения административно-территориального устройства Украины, датированный серединой июля 2014 года.

Под документом стоят подписи самого Шуфрича и Виктора Медведчука.

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