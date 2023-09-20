Шуфрича зняли з посади голови Комітету ВР з питань свободи слова

Підозрюваного у держзраді народного депутата Нестора Шуфрича, який наразі перебуває під арештом, зняли з посади Комітету Верховної Ради з питань свободи слова.

За відповідну постанову на пленарному засіданні парламенту 19 вересня проголосували 258 народних обранців.

Водночас Шуфрич досі залишається одним з трьох членів цього комітету. Тимчасово його головою буде нардеп Євген Брагар.

Зараз дивляться

Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що наступного тижня буде внесена нова кандидатура голови комітету.

За його словами, це може бути представник Львівщини з групи Довіра Павло Бакунець.

Перед цим сьогодні Регламентний комітет парламенту підтримав пропозицію керівництва Верховної Ради про зняття Шуфрича з посади голови Комітету з питань свободи слова.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.