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Політика
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Шуфрича зняли з посади голови Комітету ВР з питань свободи слова

Нестор Шуфрич
Фото: СБУ

Підозрюваного у держзраді народного депутата Нестора Шуфрича, який наразі перебуває під арештом, зняли з посади Комітету Верховної Ради з питань свободи слова.

За відповідну постанову на пленарному засіданні парламенту 19 вересня проголосували 258 народних обранців.

Водночас Шуфрич досі залишається одним з трьох членів цього комітету. Тимчасово його головою буде нардеп Євген Брагар.

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Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що наступного тижня буде внесена нова кандидатура голови комітету.

За його словами, це може бути представник Львівщини з групи Довіра Павло Бакунець.

Перед цим сьогодні Регламентний комітет парламенту підтримав пропозицію керівництва Верховної Ради про зняття Шуфрича з посади голови Комітету з питань свободи слова.

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Верховна Рада IX скликання, Державна зрада, звільнення, Народний депутат, Нестор Шуфрич
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