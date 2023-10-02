Вопрос времени: Кулеба заявил, что в Евросоюзе есть консенсус по членству Украины

В Европейском Союзе ощущается консенсус по будущему членству Украины в блоке. Это только вопрос времени.

Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по итогам неформальной встречи глав МИД стран Евросоюза в Киеве.

По его словам, вступление нашего государства в ЕС обсуждалось на сегодняшнем заседании.

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– И по этому поводу за столом также чувствовался консенсус. Вопрос только времени. Все настроены двигаться вперед. И Украина, и европейская сторона настроены двигаться вперед с максимальной скоростью, с учетом всех реформ, которые проводила, проводит и будет проводить Украина, — подчеркнул Кулеба.

Министр добавил, что Киев намерен выполнить семь рекомендаций Еврокомиссии для открытия официальных переговоров о членстве. Это был ключевой сигнал украинских властей на сегодняшней встрече.

Кулеба выразил надежду, что в ЕС оценят прогресс Украины “честно, прозрачно и не будут выдвинуты какие-то дополнительные требования”.

Как отметил министр, атмосфера на заседании глав МИД свидетельствует, что и в этом вопросе “у нас есть взаимопонимание с ЕС”.

Как известно, 2 октября в Киеве прошла встреча Совета министров ЕС по иностранным делам. Это первая в истории встреча всех 27 государств-членов за пределами Евросоюза.

Официальный Киев ожидает открытия переговоров о вступлении Украины в ЕС уже до конца этого года.

Источник : МИД

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