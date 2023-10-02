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Політика
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Питання часу: Кулеба заявив, що в Євросоюзі є консенсус щодо членства України

Дмитро Кулеба
Фото: МЗС

В Європейському Союзі відчувається консенсус щодо майбутнього членства України в блоці. Це лише питання часу.

Таку заяву зробив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за підсумками неформальної зустрічі глав МЗС країн Євросоюзу в Києві.

За його словами, вступ нашої держави до ЄС обговорювався на сьогоднішньому засіданні.

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– І щодо цього за столом так само відчувався консенсус. Питання лише часу. Усі налаштовані рухатися вперед. І Україна, і європейська сторона налаштовані рухатися вперед із максимальною швидкістю, з урахуванням усіх реформ, які проводила, проводить і проводитиме Україна, – наголосив Кулеба.

Міністр додав, що Київ має намір виконати сім рекомендацій Єврокомісії для відкриття офіційних переговорів про членство. Це був ключовий сигнал української влади на сьогоднішній зустрічі.

Кулеба висловив сподівання, що в ЄС оцінять прогрес України “чесно, прозоро і не буде висунуто якихось додаткових вимог”.

Як зазначив міністр, атмосфера на засіданні глав МЗС свідчить, що і в цьому питанні “у нас є взаєморозуміння з ЄС”.

Як відомо, 2 жовтня в Києві відбулася зустріч Ради міністрів ЄС із закордонних справ. Це перша в історії зустріч усіх 27 держав-членів за межами Євросоюзу.

Офіційний Київ очікує на відкриття переговорів про вступ України до ЄС вже до кінця цього року.

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Джерело: МЗС
Європейський Союз, Дмитро Кулеба, Україна-ЄС
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