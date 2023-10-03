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Політика
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Такого варіанту не існує: Боррель про можливість часткового членства України в ЄС

Дмитро Кулеба і Жозеп Боррель
Фото: МЗС

Україна не отримувала від Євросоюзу жодних пропозицій щодо часткового членства. Такий варіант не розглядається.

Про це заявили глава українського МЗС Дмитро Кулеба та високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель на спільній пресконференції в Києві.

Журналісти попросили прокоментувати публікацію видання Politico, яке писало, що Україну не влаштує членство “другого сорту” і цитувало прем’єра Дениса Шмигаля.

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Дмитро Кулеба у відповідь заявив, що Брюссель не висував нашій державі пропозицій про неповне членство.

– Нам жодні пропозиції (щодо неповного членства в ЄС, – Ред.) не робилися. Але можу зафіксувати, що Україна є першосортною державою, тому нічого, окрім першосортного членства, нас не влаштовує, – наголосив Кулеба.

Він додав, що офіційний Київ на всіх рівнях доводить Євросоюзу, що не можна допустити, щоб реформа ЄС використовувалася як інструмент гальмування вступу України та інших держав-кандидатів.

– Ми уважно стежимо за тими пропозиціями, які обговорюються на рівні ЄС, доводимо своє бачення, – уточнив міністр, запевнивши, що з цього приводу відбувається “нормальний діалог”.

Жозеп Боррель, своєю чергою, підтвердив, що членство в Євросоюзі може бути лише повноцінним. Інших варіантів не існує.

– Я не знаю, звідки взялася ця ідея. Хто говорив про часткове членство, половинне членство, 25% членство? Членство – це членство і крапка, – зазначив головний дипломат ЄС.

Боррель також висловив думку, що “найпотужнішою гарантією безпеки”, яку може дати Україні Євросоюз, є членство в ЄС.

– Це найсильніші безпекові зобов’язання для України. Зараз Україна є країною-кандидатом і йде цим шляхом далі, – заявив він.

Дипломат нагадав, що до кінця 2023 року лідери країн ЄС отримають рекомендації Єврокомісії щодо членства України. Після цього вони вирішуватимуть, чи запускати офіційний переговорний процес з Києвом.

Звідки виникли заяви про “неповне членство” в ЄС

Наприкінці вересня видання Politico оприлюднило матеріал під назвою: Україна чітко дає зрозуміти, що не погодиться на членство в ЄС другого сорту.

Далі в статті наводиться коментар прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, що наша держава прагне стати “повноправним кандидатом на повноправне членство” в Євросоюзі і буде готова до цього вже через два роки.

Варто зазначити, що в прямій мові Шмигаля, яку цитує видання, немає слів про “членство другого сорту”. Це формулювання присутнє в заголовку статті та в першому абзаці.

У цій же статті видання стверджувало, що Франція та Німеччина начебто наполягають на альтернативному варіанті повного членства в ЄС. І йдеться про “поступову інтеграцію”.

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Джерело: МЗС, Politico, Євросоюз
Європейський Союз, Дмитро Кулеба, Жозеп Боррель, Україна-ЄС
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