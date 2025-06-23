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За экспредседателя Тернопольского облсовета Головко внесли залог 15 млн грн

Михайло-Головко

За бывшего главу Тернопольского облсовета Михаила Головко, обвиняемого во взяточничестве и незаконном обращении с оружием, внесли залог в размере 15 миллионов гривен.

Об этом сообщила представитель ВАКС Олеся Чемерис в комментарии Украинской правде.

За Михаила Головко внесли заставу

По ее словам, до вступления приговора в законную силу, а именно в течение 30-дневного срока на апелляцию, на Головко был возложен залог:

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Суд также определил ограничения для обвиняемого:

  • запрет покидать пределы Тернопольской области без разрешения суда,
  • обязанность сообщать об изменении места жительства и работы,
  • сдача загранпаспорта (если имеется),
  • ношение электронного браслета.

Напомним, ВАКС признал Михаила Головко виновным во взяточничестве и незаконном обращении с оружием и назначил ему 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В июне 2023 года тогда еще действующего председателя Тернопольского областного совета Михаила Головко и двух его заместителей разоблачили на получении взятки от бизнесмена-волонтера.

Деньги должностное лицо должно было получить за согласование и включение в перечень объектов, нуждающихся в финансировании за бюджетные средства.

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Михайло-Головко

Фото: Михаил Головко

Источник: Украинская правда

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