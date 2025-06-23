За экспредседателя Тернопольского облсовета Головко внесли залог 15 млн грн
За бывшего главу Тернопольского облсовета Михаила Головко, обвиняемого во взяточничестве и незаконном обращении с оружием, внесли залог в размере 15 миллионов гривен.
Об этом сообщила представитель ВАКС Олеся Чемерис в комментарии Украинской правде.
За Михаила Головко внесли заставу
По ее словам, до вступления приговора в законную силу, а именно в течение 30-дневного срока на апелляцию, на Головко был возложен залог:
Суд также определил ограничения для обвиняемого:
- запрет покидать пределы Тернопольской области без разрешения суда,
- обязанность сообщать об изменении места жительства и работы,
- сдача загранпаспорта (если имеется),
- ношение электронного браслета.
Напомним, ВАКС признал Михаила Головко виновным во взяточничестве и незаконном обращении с оружием и назначил ему 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
В июне 2023 года тогда еще действующего председателя Тернопольского областного совета Михаила Головко и двух его заместителей разоблачили на получении взятки от бизнесмена-волонтера.
Деньги должностное лицо должно было получить за согласование и включение в перечень объектов, нуждающихся в финансировании за бюджетные средства.
Фото: Михаил Головко