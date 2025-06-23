За ексголову Тернопільської облради Головка внесли заставу 15 млн грн
За колишнього голову Тернопільської облради Михайла Головка, обвинуваченого в хабарництві та незаконному поводженні зі зброєю, внесли заставу в розмірі 15 мільйонів гривень.
Про це повідомила речниця ВАКС Олеся Чемерис у коментарі Українській правді.
За Михайла Головка внесли заставу
За її словами, до набрання вироком законної сили, а саме впродовж 30-денного строку на апеляцію, на Головка була покладена застава.
Суд також визначив обмеження для обвинуваченого:
- заборона залишати межі Тернопільської області без дозволу суду,
- обов’язок повідомляти про зміну місця проживання та роботи,
- здача закордонного паспорта (якщо наявний),
- носіння електронного браслета.
Нагадаємо, ВАКС визнав Михайла Головка винним у хабарництві та незаконному поводженні зі зброєю й призначив йому 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
У червні 2023 року, тоді ще чинного голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка та двох його заступників викрили на одержанні хабаря від бізнесмена-волонтера.
Гроші посадовець мав отримати за узгодження та включення в перелік об’єктів, які потребують фінансування за бюджетні кошти.
Фото: Михайло Головко