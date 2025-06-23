За ексголову Тернопільської облради Головка внесли заставу 15 млн грн

За колишнього голову Тернопільської облради Михайла Головка, обвинуваченого в хабарництві та незаконному поводженні зі зброєю, внесли заставу в розмірі 15 мільйонів гривень.

Про це повідомила речниця ВАКС Олеся Чемерис у коментарі Українській правді.

За Михайла Головка внесли заставу

За її словами, до набрання вироком законної сили, а саме впродовж 30-денного строку на апеляцію, на Головка була покладена застава.

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Суд також визначив обмеження для обвинуваченого:

заборона залишати межі Тернопільської області без дозволу суду,

обов’язок повідомляти про зміну місця проживання та роботи,

здача закордонного паспорта (якщо наявний),

носіння електронного браслета.

Нагадаємо, ВАКС визнав Михайла Головка винним у хабарництві та незаконному поводженні зі зброєю й призначив йому 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У червні 2023 року, тоді ще чинного голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка та двох його заступників викрили на одержанні хабаря від бізнесмена-волонтера.

Гроші посадовець мав отримати за узгодження та включення в перелік об’єктів, які потребують фінансування за бюджетні кошти.

Фото: Михайло Головко

Джерело : Українська правда

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