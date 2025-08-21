Вводится термин рашизм: Рада приняла закон об основах политики нацпамяти
В Верховной Раде приняли законопроект №13273, который закрепляет основы государственной политики национальной памяти народа Украины.
Об этом сообщил народный депутат от Евросолидарности Владимир Вятрович и народный депутат, член постоянной делегации в ПАСЕ Евгения Кравчук.
За данный законопроект свои голоса отдали 273 парламентария.
По словам Евгении Кравчук, принятый законопроект повышает статус Украинского института национальной памяти, который во времена Януковича сознательно понизили.
— Сейчас Институт сможет не только реализовывать политику, но и формировать ее. Также прописываются определенные принципы, касающиеся музейного дела. Отдельно будет закон о мемориализации войны, — подчеркнула народный депутат.
Также закон закрепляет, например, термин рашизм как идеология Российской Федерации, а нынешняя война имеет официальное название — Война за независимость Украины.
— Украинское культурное наследие и украинский язык попали в перечень стратегических интересов украинского народа и являются частью безопасности, то есть тем, что мы должны защищать, — подытожила Евгения Кравчук.
Что предусматривает закон о госполитике национальной памяти
Законопроект дает определение ряду понятий:
- война за Независимость Украины:
- политика памяти;
- места памяти;
- рашизм;
- преступления против украинского народа;
- историческая антиукраинская пропаганда.
Законом предусмотрено принятие Государственной стратегии восстановления и сохранения нацпамяти украинского народа.
Места памяти II Мировой войны согласуют с законами о декоммунизации и государственном языке. То есть предполагается изъятие символики коммунистического режима и исправление дат на 1939-1945 гг.
Информация об умерших, размещенная на могилах, надгробных сооружениях, местах почетного захоронения больше не будет конфиденциальной.
Названные с соблюдением закона улицы, площади и т. п. не могут менять названия в течение 10 лет после их наименования или переименования. Также местные советы будут иметь 6 месяцев для устранения символов российской имперской политики из публичного пространства.
— Награды, введенные УНР и УГВР, которыми до 1991 года награждались борцы за независимость Украины в XX веке, признаются государственными наградами Украины, — подчеркнул Владимир Вятрович.
Фото: Евгения Кравчук