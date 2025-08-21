Вводится термин рашизм: Рада приняла закон об основах политики нацпамяти

В Верховной Раде приняли законопроект №13273, который закрепляет основы государственной политики национальной памяти народа Украины.

Об этом сообщил народный депутат от Евросолидарности Владимир Вятрович и народный депутат, член постоянной делегации в ПАСЕ Евгения Кравчук.

За данный законопроект свои голоса отдали 273 парламентария.

Сейчас смотрят

По словам Евгении Кравчук, принятый законопроект повышает статус Украинского института национальной памяти, который во времена Януковича сознательно понизили.

— Сейчас Институт сможет не только реализовывать политику, но и формировать ее. Также прописываются определенные принципы, касающиеся музейного дела. Отдельно будет закон о мемориализации войны, — подчеркнула народный депутат.

Также закон закрепляет, например, термин рашизм как идеология Российской Федерации, а нынешняя война имеет официальное название — Война за независимость Украины.

— Украинское культурное наследие и украинский язык попали в перечень стратегических интересов украинского народа и являются частью безопасности, то есть тем, что мы должны защищать, — подытожила Евгения Кравчук.

Что предусматривает закон о госполитике национальной памяти

Законопроект дает определение ряду понятий:

война за Независимость Украины:

политика памяти;

места памяти;

рашизм;

преступления против украинского народа;

историческая антиукраинская пропаганда.

Законом предусмотрено принятие Государственной стратегии восстановления и сохранения нацпамяти украинского народа.

Места памяти II Мировой войны согласуют с законами о декоммунизации и государственном языке. То есть предполагается изъятие символики коммунистического режима и исправление дат на 1939-1945 гг.

Информация об умерших, размещенная на могилах, надгробных сооружениях, местах почетного захоронения больше не будет конфиденциальной.

Названные с соблюдением закона улицы, площади и т. п. не могут менять названия в течение 10 лет после их наименования или переименования. Также местные советы будут иметь 6 месяцев для устранения символов российской имперской политики из публичного пространства.

— Награды, введенные УНР и УГВР, которыми до 1991 года награждались борцы за независимость Украины в XX веке, признаются государственными наградами Украины, — подчеркнул Владимир Вятрович.

Фото: Евгения Кравчук

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.