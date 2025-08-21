Вводиться термін рашизм: Рада ухвалила закон про засади політики нацпам’яті

У Верховній Раді ухвалили законопроєкт №13273, який закріплює засади державної політики національної пам’яті народу України.

Про це повідомив народний депутат від Євросолідарності Володимир В’ятрович та народна депутатка, членкиня постійної делегації у ПАРЄ Євгенія Кравчук.

За даний законопроєкт свої голоси віддали 273 парламентарі.

Зараз дивляться

За словами Євгенії Кравчук, ухвалений законопроєкт підвищує статус Українського інституту національної пам’яті, який за часів Януковича свідомо понизили.

– Зараз Інститут зможе не лише реалізовувати політику, але й формувати її. Також прописуються певні засади, що стосуються музейної справи. Окремо буде закон щодо меморіалізації війни, – наголосила народна депутатка.

Також закон закріплює, наприклад, термін рашизм як ідеологія Російської Федерації, а нинішня війна має офіційну назву – Війна за Незалежність України.

– Українська культурна спадщина й українська мова потрапили до переліку стратегічних інтересів українського народу і є частиною безпеки, тобто тим, що ми повинні обороняти, – підсумувала Євгенія Кравчук.

Що передбачає закон про держполітику національної пам’яті

Законопроєкт дає визначення низці понять:

війна за Незалежність України:

політика пам’яті;

місця пам’яті;

рашизм;

злочини проти українського народу;

історична антиукраїнська пропаганда.

Законом передбачено ухвалення Державної стратегії відновлення та збереження нацпам’яті українського народу.

Місця пам’яті II Світової війни узгодять із законами про декомунізацію та державну мову. Тобто передбачається вилучення символіки комуністичного режиму та виправлення дат на 1939-1945 рр.

Інформація про померлих, розміщена на могилах, намогильних спорудах, місцях почесного поховання більше не буде конфіденційною.

Названі з дотриманням закону вулиці, площі тощо не можуть змінювати назви упродовж 10 років після їх найменування чи перейменування. Також місцеві ради матимуть 6 місяців для усунення символів російської імперської політики з публічного простору.

– Нагороди, запроваджені УНР і УГВР, якими до 1991 року нагороджувалися борці за незалежність України у XX столітті, визнаються державними нагородами України, – наголосив Володимир В’ятрович.

Фото: Євгенія Кравчук

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.