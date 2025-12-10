Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник во время своего выступления на заседании Совета безопасности 9 декабря решительно заявил, что Украина не торгует своими территориями и суверенитетом.

Об этом сообщает Укринформ.

Заседание Совбеза ООН 9 декабря: заявление Мельника

Сейчас смотрят

– Украина хотела бы выразить благодарность за недавние мирные усилия Соединенных Штатов, особенно за очень интенсивную дипломатическую деятельность последних нескольких недель, – заявил Мельник и подчеркнул, что Киев рассчитывает на мастерство американской дипломатии.

Андрей Мельник подчеркнул, что Украина полностью готова делать конкретные шаги, чтобы в конце концов наступил справедливый и прочный мир.

– Наша территория и наш суверенитет не продаются. Мы не на рождественской ярмарке. Мы не на печально известном Черкизовском базаре (некогда крупнейший базар в Москве, где в 2006 году прогремел взрыв, а еще там продавали контрабанду, – Ред.), – заявил Андрей Мельник.

Он подчеркнул, что Россия хочет, чтобы Украина капитулировала.

– Но вот мой ответ: дыру от бублика получите, а не Украину! – сказал постпред. Эту фразу он произнес на английском и русском языках.

Russia still wants Ukraine to capitulate. So here is my message to Moscow at this UN Security Council meeting: «Дырку от бублика получите, а не Украину!”

All you’ll get is just an empty hole of a bagel pic.twitter.com/gS7EmajYF7 — Andrii Melnyk (@MelnykAndrij) December 9, 2025

А еще постоянный представитель Украины на заседании Совета Безопасности ООН напомнил пьесу ирландского писателя Сэмюэла Беккета «Конец игры»: Беккет показывает нам, что настоящий конец начинается не с разрушения, а с тихой капитуляции перед бездействием.

Андрей Мельник призвал членов Совбеза ООН действовать решительно, чтобы положить конец войне в Украине, и для этого нужно больше, чем красноречие.

– Нужно мужество, чтобы действовать, прежде чем бездействие превратится в соучастие, прежде чем история решит, что этот Совбез, вероятно, также подошел к концу, – подытожил Андрей Мельник.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский заявил, что для Украины неприемлемо просто отказаться от временно оккупированных территорий в рамках любого мирного соглашения с Россией.

Источник : Укринформ

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.