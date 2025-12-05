Неприемлемо просто отдать территорию: Сырский о мирном соглашении с РФ
- Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что для Украины неприемлемо просто отказаться от территорий в рамках любого потенциального мирного соглашения с Россией.
- Он подчеркнул, что Россия использует переговоры как прикрытие для дальнейшего захвата территорий.
Для Украины было бы неприемлемо просто отказаться от временно оккупированных территорий в рамках любого мирного соглашения с Россией.
Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины, генерал Александр Сырский в интервью Sky News.
Сырский о мирном соглашении Украины и РФ
— Главная миссия — защищать нашу землю, страну и население. Конечно, для нас неприемлемо просто отдать территорию. Что это вообще значит — отдать свою землю? Именно поэтому мы и боремся; чтобы не отдавать свою территорию, — подчеркнул он.
Сырский заявил, что справедливый мир может быть достигнут только в том случае, если будут прекращены боевые действия на нынешних линиях фронта, начнутся реальные переговоры между Украиной и Россией.
Главнокомандующий ВСУ считает, что российский диктатор Владимир Путин использует мирные переговоры как прикрытие для захвата новых территорий Украины силой на поле боя.
В то же время Сырский убежден, что украинские защитники продолжат бороться, если дипломатия потерпит неудачу. Генерал предупредил, что на карту поставлена судьба всей Европы.