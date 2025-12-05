Для Украины было бы неприемлемо просто отказаться от временно оккупированных территорий в рамках любого мирного соглашения с Россией.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины, генерал Александр Сырский в интервью Sky News.

Сырский о мирном соглашении Украины и РФ

— Главная миссия — защищать нашу землю, страну и население. Конечно, для нас неприемлемо просто отдать территорию. Что это вообще значит — отдать свою землю? Именно поэтому мы и боремся; чтобы не отдавать свою территорию, — подчеркнул он.

Сырский заявил, что справедливый мир может быть достигнут только в том случае, если будут прекращены боевые действия на нынешних линиях фронта, начнутся реальные переговоры между Украиной и Россией.

Сейчас смотрят

Главнокомандующий ВСУ считает, что российский диктатор Владимир Путин использует мирные переговоры как прикрытие для захвата новых территорий Украины силой на поле боя.

В то же время Сырский убежден, что украинские защитники продолжат бороться, если дипломатия потерпит неудачу. Генерал предупредил, что на карту поставлена судьба всей Европы.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.