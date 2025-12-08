Это решающие дни, Европа держит козыри на руках: Мерц и Макрон о мирном соглашении
- Канцлер Германии Фридрих Мерц во время визита в Лондон заявил, что нынешний период может быть решающим для Европы и мира в вопросе завершения войны РФ против Украины.
- В то же время президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что Европа имеет козыри в руках, и подчеркнул необходимость согласования дальнейшего пути с США.
Это могут быть решающие дни для Европы и мира в вопросе завершения войны Российской Федерации против Украины.
Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц во время визита в Лондон 8 декабря, пишет The Guardian.
Почему это решающие дни для Украины и мира
Канцлер Германии Мерц заявил, что это могут быть решающие дни в вопросе Украины.
— Мы решительно поддерживаем и будем поддерживать Украину. Судьба этой страны — это судьба Европы, — пояснил Мерц.
Он заявил, что скептически относится к некоторым деталям, полученным из документов от США. Канцлер Германии отметил, что именно об этом он хочет поговорить с другими лидерами.
В то же время президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что Европа имеет козыри в руках.
— Мы все поддерживаем Украину и мир. У нас много карт на руках, — сказал Макрон.
Президент Франции отметил, что необходимо найти способ сблизить Европу и США, чтобы согласовать путь вперед.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подчеркнул важность справедливого и прочного мирного урегулирования в Украине.
В ответ президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Стармера за организацию встречи. Он назвал это важным моментом для обсуждения всех чувствительных вопросов.
Лидеры Германии, Франции, Великобритании и Украины продолжат переговоры за закрытыми дверями.