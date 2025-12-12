Партия Слуга народа планирует провести очередной съезд, во время которого ожидается избрание нового председателя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в политической силе.

Партия Слуга народа выберет нового руководителя: что известно

По данным источника, решение о проведении съезда связано с истечением полномочий действующего главы партии Елены Шуляк 14 декабря.

Само же заседание партии запланировано на среду, 17 декабря.

Напомним, что Елена Шуляк была избрана главой Слуги народа 15 ноября 2021 года во время предыдущего съезда.

Она сменила на посту Александра Корниенко, который стал первым заместителем председателя Верховной Рады.

Шуляк занимала должность два срока, и завершение ее полномочий стало поводом для проведения нового съезда с целью избрания следующего руководителя партии.

Ранее президент Владимир Зеленский во время встречи с фракцией парламентского большинства обсудил работу Верховной Рады в условиях войны и обозначил приоритеты государства в дипломатической и оборонной сферах.

— Были разные вопросы, в том числе деликатные. Но договоренность очевидна: каждый должен работать на Украину, и так будет. Парламент военного времени должен оставаться дееспособным, и я благодарю всех, кто обеспечивает эту дееспособность. Будут приняты решения, которые этому будут способствовать, — подчеркнул президент.

Он добавил, что сейчас ключевой задачей является обеспечение стабильного дипломатического процесса с США и другими международными партнерами.

