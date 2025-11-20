Владимир Зеленский во время встречи с фракцией парламентского большинства обсудил работу Верховной Рады в условиях войны.

Президент также обозначил приоритеты государства в дипломатической и оборонной сферах.

Парламент должен оставаться дееспособным — Зеленский

— Были разные вопросы, были и чувствительные вопросы. Но договоренность, она очевидна — каждый должен работать на Украину, и так будет. Парламент военного времени должен быть дееспособным парламентом. И я благодарю каждого, кто помогает эту дееспособность обеспечивать. И будут решения, которые помогут этому, — сказал президент в вечернем обращении.

Зеленский отметил, что сейчас главная задача для страны — обеспечение конструктивного дипломатического процесса с Соединенными Штатами и другими международными партнерами.

— Обязательная, стабильная поддержка для нашей армии и для всех наших запланированных оборонных операций и дипстрайков. Дипломатия и оборона одинаково защищают достоинство нашего государства. Достоинство нашего народа, – отметил глава государства.

Как сообщает Интерфакс-Украина, участники встречи по ее итогам отметили, что глава Офиса президента Андрей Ермак продолжает выполнять свои обязанности и остается на должности.

Напомним, 18 ноября Зеленский сообщил, что проведет встречи с руководством Верховной Рады и депутатами фракции Слуга народа.

