Зеленский провел встречу с фракцией Слуга народа: о чем говорили
- Владимир Зеленский на встрече с фракцией Слуги народа обсудил работу парламента в условиях войны.
- Президент подчеркнул необходимость конструктивной дипломатии с США и стабильной поддержки армии.
Владимир Зеленский во время встречи с фракцией парламентского большинства обсудил работу Верховной Рады в условиях войны.
Президент также обозначил приоритеты государства в дипломатической и оборонной сферах.
Парламент должен оставаться дееспособным — Зеленский
— Были разные вопросы, были и чувствительные вопросы. Но договоренность, она очевидна — каждый должен работать на Украину, и так будет. Парламент военного времени должен быть дееспособным парламентом. И я благодарю каждого, кто помогает эту дееспособность обеспечивать. И будут решения, которые помогут этому, — сказал президент в вечернем обращении.
Зеленский отметил, что сейчас главная задача для страны — обеспечение конструктивного дипломатического процесса с Соединенными Штатами и другими международными партнерами.
— Обязательная, стабильная поддержка для нашей армии и для всех наших запланированных оборонных операций и дипстрайков. Дипломатия и оборона одинаково защищают достоинство нашего государства. Достоинство нашего народа, – отметил глава государства.
Как сообщает Интерфакс-Украина, участники встречи по ее итогам отметили, что глава Офиса президента Андрей Ермак продолжает выполнять свои обязанности и остается на должности.
Напомним, 18 ноября Зеленский сообщил, что проведет встречи с руководством Верховной Рады и депутатами фракции Слуга народа.