Зеленский: Украина может провести выборы одновременно с референдумом о мире
- Мирное соглашение по 20 пунктам планируют вынести на ратификацию парламента или всеукраинский референдум.
- Президент допустил возможность проведения выборов одновременно с голосованием по соглашению.
- Для референдума требуется не менее 60 дней и полное прекращение огня.
Украина рассматривает возможность вынесения мирного соглашения по 20 пунктам на ратификацию Верховной Рады или проведение всеукраинского референдума.
Параллельно государство может принять решение о проведении национальных выборов одновременно с референдумом.
Об этом президент Владимир Зеленский заявил 24 декабря во время встречи с журналистами.
По словам главы государства, окончательное одобрение мирного соглашения возможно в формате парламентской ратификации и/или общенационального волеизъявления граждан в формате ответа “да” или “нет”.
При этом Зеленский подчеркнул, что гарантии безопасности для Украины вступят в силу только после полной ратификации соглашения или его поддержки на референдуме.
Президент также уточнил, что проведение референдума о полном соглашении, которое должно закрепить завершение войны, возможно только при четких условиях.
В частности, для организации такого голосования необходимо не менее 60 дней и полное прекращение огня на этот период.
– Мы можем пойти на референдум полным соглашением, которое закрепит окончание войны. Люди могут выбрать: нам подходит такое окончание или не подходит. И тогда референдум. На референдум уходит минимум 60 дней. И нам нужно реальное прекращение огня на 60 дней. Иначе мы не проведем, – объяснил Зеленский.
Он подчеркнул, что референдум, проведенный без надлежащих условий безопасности, не будет легитимным, а нелегитимное голосование может привести к внутреннему расколу государства.
В то же время президент признал, что, несмотря на сложность, такой процесс может носить объединительный характер.
– Но под выстрелами кто пойдет на референдум? Я глубоко понимаю, сколько должно быть миллионов людей, чтобы был легитимным референдум. Есть часть людей на временно оккупированных территориях, они не могут голосовать. И давайте честно – они не могут выбирать, как нам заканчивать войну, – отметил глава государства.
Зеленский добавил, что подготовка и проведение референдума на подконтрольной Украине территории должны проходить исключительно в безопасных условиях.