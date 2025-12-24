Україна розглядає можливість винесення мирної угоди з 20 пунктів на ратифікацію Верховної Ради або проведення всеукраїнського референдуму.

Паралельно держава може ухвалити рішення про проведення національних виборів одночасно з таким референдумом.

Про це президент Володимир Зеленський заявив 24 грудня під час зустрічі з журналістами.

За словами глави держави, остаточне схвалення мирної угоди можливе у форматі парламентської ратифікації та/або загальнонаціонального волевиявлення громадян у форматі відповіді “так” або “ні”.

При цьому Зеленський наголосив, що гарантії безпеки для України набудуть чинності лише після повної ратифікації угоди або її підтримки на референдумі.

Президент також уточнив, що проведення референдуму щодо повної угоди, яка має закріпити завершення війни, можливе лише за чітких умов.

Зокрема, для організації такого голосування необхідно щонайменше 60 днів і повне припинення вогню на цей період.

– Ми можемо піти на референдум повною угодою, яка закріпить закінчення війни. Бо люди можуть обрати: нам підходить таке закінчення або не підходить. І тоді референдум. На референдум треба мінімум 60 днів. І нам потрібне реальне припинення вогню на 60 днів. Інакше ми не проведемо, – пояснив Зеленський.

Він підкреслив, що референдум, проведений без належних умов безпеки, не буде легітимним, а нелегітимне голосування може призвести до внутрішнього розколу держави.

Водночас президент визнав, що, попри складність, такий процес може мати об’єднавчий характер.

– Але під пострілами хто піде на референдум? Я глибоко розумію, скільки повинно бути мільйонів людей, щоб був легітимним референдум. Є частина людей на тимчасово окупованих територіях, вони не можуть голосувати. І давайте чесно – вони не можуть обирати, як нам закінчувати війну, – зазначив глава держави.

Зеленський додав, що підготовка та проведення референдуму на підконтрольній Україні території мають відбуватися виключно в безпечних умовах.

