Украине необходимо проработать вопрос о том, можно ли проводить на выборах гибридное голосование — как в онлайн, так и в офлайн-формате.

Об этом заявил глава фракции Слуга народа в Верховной Раде Украины Давид Арахамия во время первого заседания рабочей группы по вопросам организации и проведения выборов в Украине в условиях военного положения.

Арахамия о гибридном голосовании на выборах

Комментируя пребывание многих граждан за границей, Давид Арахамия отметил, что пропускная способность украинских зарубежных участков может быть ограничена, поэтому нужно рассмотреть возможность проведения процедуры в течение нескольких дней или гибридного голосования, в частности, онлайн.

Сейчас смотрят

— Как бывший айтишник, я так и не понял, возможно ли онлайн-голосование. Слышу много фантомных страхов, — обратил внимание он.

Арахамия выразил надежду, что новосозданная рабочая группа проработает вопрос о том, можно ли проводить гибридное голосование — онлайн и офлайн. По его словам, речь идет о большом и сложном процессе — голосовании внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

По мнению главы фракции, на выборах необходимо фокусироваться на максимизации явки, чтобы не появилось оснований для признания такого голосования нелегитимным.

В частности, этого можно достичь благодаря расширению возможности онлайн-голосования, считает Арахамия.

— Максимизация явки, мне кажется, может быть в результате того, что мы расширяем возможности голосования: либо добавляем несколько дней, либо добавляем возможность онлайн-голосования, — отметил он.

Говоря о президентских выборах и участии военных, Арахамия добавил, что тот украинский защитник, который хочет быть кандидатом, может написать на своего командира заявление об отпуске на три месяца, чтобы иметь возможность проводить агитацию и прочее.

Недавно глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко заявил, что к очень низкой явке на выборах во время военного положения могут привести риски безопасности. По его мнению, учитывая сложности голосования за границей, в целом возникает вопрос легитимности результатов выборов.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.