Україні необхідно опрацювати питання про те, чи можна проводити на виборах гібридне голосування – як в онлайн, так і в офлайн-форматі.

Про це заявив очільник фракції Слуга народу у Верховній Раді України Давид Арахамія під час першого засідання робочої групи з питань організації та проведення виборів в Україні в умовах воєнного стану.

Арахамія про гібридне голосування на виборах

Коментуючи перебування багатьох громадян за кордоном, Давид Арахамія зазначив, що пропускна спроможність українських закордонних дільниць може бути обмеженою, тому потрібно розглянути можливість проведення процедури протягом декількох днів або гібридного голосування, зокрема, онлайн.

– Як колишній айтівець, я так і не зрозумів, чи можливе онлайн-голосування. Чую багато фантомних страхів, – звернув увагу він.

Арахамія висловив сподівання, що новостворена робоча група опрацює питання про те, чи можна робити гібридне голосування – онлайн та офлайн. За його словами, йдеться про великий і складний процес – голосування внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

На думку очільника фракції, на виборах необхідно фокусуватися на максимізації явки, щоб не з’явилося підстав про визнання такого голосування нелегітимним.

Зокрема, цього можна досягти завдяки розширенню можливості онлайн-голосуввання, вважає Арахамія.

– Максимізація явки, мені здається, може бути внаслідок того, що ми розширюємо можливості голосування: або додаємо декілька днів, або додаємо можливість онлайн-голосування, – зазначив він.

Говорячи про президентські вибори та участь військових, Арахамія додав, що той український захисник, який хоче бути кандидатом, може написати на свого командира заяву про відпустку на три місяці, щоб мати можливість проводити агітацію та інше.

Нещодавно очільник Центральної виборчої комісії Олег Діденко заявив, що до дуже низької явки на виборах під час воєнного стану можуть призвести безпекові ризики. На його думку, враховуючи складнощі голосування за кордоном, загалом постає питання легітимності результатів виборів.

